Alcaraz y Sabalenka siguen sin ceder un set, Cerúndolo eliminado en Abierto de Australia

Los N.1 del mundo Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se clasificaron este domingo a cuartos de final del Abierto de Australia, mientras que el ruso Daniil Medvedev (12º) dijo adiós ante el estadounidense Learner Tien (29º).

Tien se enfrentará el martes al vigente subcampeón Alexander Zverev (3º), que supuso un escollo demasiado alto para el argentino Francisco Cerúndolo.

Y Novak Djokovic selló su boleto a cuartos de final sin jugar, beneficiado por la baja por lesión del checo Jakub Mensik.

. Alcaraz iguala su techo en Melbourne

En su primer test de nivel en el torneo, Carlos Alcaraz dominó 7-6 (8/6), 6-4, 7-5 al estadounidense Tommy Paul (20º).

El murciano, seis veces ganador de un Grand Slam, volvió a alcanzar su mejor posición en Melbourne -cuartos de final en 2024 y 2025- sin perder un solo set.

"En general ha sido un tenis de muy alto nivel por ambos lados, estoy muy contento de haberlo ganado en sets corridos", agregó.

Su rival por un puesto en semifinales será el australiano Alex De Miñaur (N.6 del mundo), que barrió este domingo al kazajo Alexander Bublik (10º).

Último jugador local en liza en Melbourne, el diestro de 26 años se impuso 6-4, 6-1, 6-1 para acceder también a su segundo cuarto de final consecutivo en el Abierto de Australia.

En la misma parte del cuatro que el murciano estaba Medvedev, que volvió a estrellarse con Tien un año después de que el estadounidense lo apease en segunda ronda en Melbourne. "Es una locura... estoy tan feliz", declaró Tien antes de abandonar la pista, con una inmensa sonrisa en su rostro.

Superado 6-4, 6-0, 6-3, el triple finalista en Melbourne (2021, 2022, 2024) se va de Australia con su mejor resultado en un "Grande" desde sus cuartos de final en el US Open 2024.

Pero más allá de la victoria de Tien, el primer Grand Slam del año no está ofreciendo grandes sorpresas hasta el momento: los 16 clasificados para octavos de final eran todos cabezas de serie, lo nunca visto en Grand Slam desde el inicio de la era profesional en 1968.

Tien se enfrentará el martes con Zverev, después de que el alemán expidiese al último superviviente argentino, Francisco Cerúndolo (21º) 6-2, 6-4, 6-4.

Al derrotar a Cerúndolo, Zverev logró una tercera victoria en seis duelos contra el argentino. El tenista de Hamburgo de 28 años perdió los tres partidos sobre tierra batida y ganó los tres en superficie dura ante el argentino.

. Sabalenka, demasiado para Mboko

En el cuadro femenino, la prometedora canadiense Victoria Mboko (16ª del mundo con 19 años) fue frenada por la reina del circuito Aryna Sabalenka, 6-1, 7-6 (7/1).

Luego de haber fallado dos bolas de break en el primer juego del partido, Mboko se derrumbó ante el podería de la bielorrusa.

Pero, con 4-1 en contra en el segundo set, logró al menos llevar el set al tie-break después de salvar tres bolas de partido con 5-4. En el tie-break, sin embargo, Sabalenka se escapó 6/0 y cerró el duelo en su quinta bola de partido.

Sabalenka se enfrentará el martes con la estadounidense Iva Jovic (27ª), que derrotó a la kazaja Yulia Putintseva (94ª) 6-0, 6-1 en 53 minutos.

Jovic, de 18 años, está siendo una de las revelaciones del torneo, clasificada a sus primeros cuartos de Grand Slam y verduga de la N.8 del mundo Jasmine Paolini.

Campeona del US Open en 2023 y Roland Garros en 2025, Coco Gauff (3ª) tuvo que pelear para superar a la checa Karolina Muchova (19ª), 6-1, 3-6, 6-3.

"Ella elevó su nivel de juego a partir del segundo set", declaró Gauff tras su segunda victoria consecutiva cediendo un set.

Gauff deberá esperar al último partido femenino del día, entre la rusa Mirra Andreeva (7ª) y la ucraniana Elina Svitolina (12ª), para conocer a su próxima rival.