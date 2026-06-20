Alemania despeja fantasmas ante Costa de Marfil y avanza en Norteamérica 2026

Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 de atrás ante Costa de Marfil este sábado y avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

La clasificación le permite a Alemania romper el maleficio que empezó en Rusia 2018 y siguió en Catar 2022, con eliminaciones en la primera fase que resultaron humillantes para una afición acostumbrada a ganar.

En Toronto, Undav fue la respuesta a los males del equipo cuatro veces campeón del mundo.

El delantero del Stuttgart dio vuelta el marcador con sus goles a los 68' y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera el marcador para los Elefantes a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil suma tres 3 puntos gracias a su triunfo 1-0 ante Ecuador en el debut.

- Muestra de carácter -

El partido en Toronto premió la resiliencia del equipo dirigido por Julian Nagelsmann, quien acertó en las variantes en el entretiempo, al dar ingreso al goleador Undav. Al mismo tiempo, castigó la falta de oportunismo de los Elefantes, que desperdiciaron algunas oportunidades para rematar a su rival.

Costa de Marfil cumplió con los pronósticos y le planteó un juego de contragolpe a la Mannschaft.

Un embate vertiginoso a la media hora de partido por izquieda de Yan Diomande, la perla del equipo africano, generó un centro del que nació, tras falla de la defensa germana, la apertura de Kessie.

Alemania acusó el golpe y tuvo un largo pasaje sin poder reaccionar.

Ni Jamal Musiala, ni Pavlovic pudieron sacar provecho de una mayor tenencia de balón. El entrenador más joven de la Copa del Mundo, de 38 años, tomó apuntes y los sacó a ambos para dar ingreso a Undav y Amiri.

- La llave estaba en el banco -

Con Costa de Marfil diezmado físicamente, Alemania pisó el acelerador y la defensa del equipo africano falló en los momentos claves para terminar claudicando.

Undav, del Stuttgart, fue el ángel del equipo en Toronto.

"El primer gol fue un desmarque perfecto de Deniz; define increible" y el segundo tanto "es un gol clásido de Deniz Undav", describió el entrenador alemán entre elogios a su goleador al finalizar el encuentro.

Costa de Marfil se quedó sin la posibilidad de adelantar el festejo de superar por primera vez en su historia la fase de grupos en su cuarta participación en un Mundial.

Además, los dirigidos por Emerse Fae se fueron del duelo preocupados por la salida por lesión del lateral Singo.

En la última fecha de la zona, el jueves, Alemania enfrentará a Ecuador y Costa de Marfil a la debutante Curazao.