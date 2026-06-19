Recapturan a otro prófugo de La Joyita en San Miguelito

La Policía Nacional (PN) informó que, tras intensos operativos desplegados en diversos sectores del país, se ubicó y recapturó a Irving Xavier Rodríguez Rivas de 30 años, quien se encontraba prófugo de la justicia tras estar evadido del Centro Penitenciario La Joyita, el pasado 1 de junio del presente año.

Se detalló que “Rodríguez, quien cumple condena por delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo fue capturado en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito”.

El detenido será trasladado a las instalaciones judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal tras su evasión. Mientras continúan las acciones policiales para la ubicación de los 16 prófugos restantes.