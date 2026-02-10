Deportes

Alemania hace doblete de oros olímpicos en luge individual

Alemania hace doblete de oros olímpicos en luge individual
Julia Taubitz festeja con un miembro de su equipo tras terminar su participación en la prueba individual de luge, donde se colgó el oro. En Cortina d'Ampezzo (norte de Italia), el 10 de febrero de 2026 Tiziana FABI
AFP
10 de febrero de 2026

Dos días después del título de Max Langenhan en la prueba individual masculina, Alemania se colgó también el oro en la prueba femenina del luge de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, con el triunfo de Julia Taubitz, este martes en Cortina d'Ampezzo.

La letona Elina Bota se quedó con la medalla de plata y la estadounidense Ashley Farquharson fue bronce.

En esta competición, cuya disputa se dividió entre el lunes y el martes, hubo una representante latinoamericana, la argentina Verónica Ravenna, que terminó 22ª entre las 25 participantes.

Ravenna quedó eliminada en la manga 3, donde las cinco últimas no continuaban hacia la run 4, la última y decisiva.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR