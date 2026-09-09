Alemania y Hungría avanzan a cuartos del Mundial de básquet femenino

La anfitriona Alemania y Hungría se clasificaron con autoridad para los cuartos de final del Mundial de básquet tras sus triunfos este martes en Berlín en las repescas contra Corea del Sur (94-56) y Japón (84-63).

Las alemanas se enfrentarán el jueves a Bélgica en el primer cuarto de final de su historia, mientras que las húngaras, presentes por última vez en esta fase en 1986, se medirán con las estadounidenses, campeonas mundiales en las últimas cuatro ediciones.

-- Resultados de las repescas del martes:

Hungría - Japón 84-63

Alemania - Corea del Sur 94-56

-- Programa de las repescas del miércoles:

(15h45 GMT) Puerto Rico - China

(18h45 GMT) Italia - Australia

-- Cuartos de final:

Jueves (09h30 GMT) Estados Unidos - Hungría

(12h30 GMT) Francia - Puerto Rico o China

(15H45 GMT) Bélgica - Alemania

(18h45 GMT) España - Italia o Australia

- Semifinales el sábado y final el domingo (18H00 GMT)