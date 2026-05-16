Álex Márquez gana la carrera esprint en GP de Cataluña

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de las 22 del Campeonato del Mundo de MotoGP, este sábado en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, en el noreste de España.

En casa, el vigente subcampeón del mundo, se impuso por muy poco a su compatriota Pedro Acosta (KTM), que había salido desde la pole position, y al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

El español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) terminó en cuarta posición, por delante del francés Johann Zarco (Honda-LCR), autor de una gran carrera tras una salida fulgurante.

Aprilia vivió una carrera complicada, ya que el español Jorge Martín se fue al suelo por cuarta vez durante el fin de semana, mientras que el líder del campeonato del mundo, el italiano Marco Bezzecchi, tuvo que conformarse con la novena plaza.

Álex Márquez, que ganó el Gran Premio de Cataluña el año pasado, superó al joven Acosta en la cuarta vuelta y ya no dejó la primera plaza, pese a la presión del piloto de KTM, que por la mañana logró la primera pole para el constructor austriaco desde 2020.

"Sufrí un poco al final con el neumático delantero, es verdad que al principio quizá apreté un poco demasiado", explicó Márquez a DAZN.

"Así que es ahí donde tenemos que mejorar para mañana, pero aparte de eso me sentí bien. Creo que estamos bien, aunque es verdad que no tengo ese 'flow' que tenía el año pasado y me cuesta un poco más, pero en general me siento bien, hoy dimos un pequeño paso adelante, a ver si podemos dar otro mañana", añadió.

Acosta, por su parte, se mostró satisfecho con su segunda plaza, pese a quedarse sin la victoria por sólo 41 milésimas de segundo, en lo que ha sido el menor margen entre los dos primeros clasificados en una carrera esprint en MotoGP.

- Remontada en la clasificación -

"Sinceramente estoy contento, porque normalmente siempre vamos a contrapié y hoy estamos un poco más arriba. Así que tenemos que tomarnos las cosas con calma, estamos haciendo un buen trabajo y esta es buena información para la carrera de mañana", declaró Acosta.

El campeón del año pasado, Marc Márquez, estuvo ausente por lesión y su hermano menor, Álex, lo superó en la clasificación general para situarse séptimo.

Tras esta carrera, Bezzecchi sigue liderando el Mundial con 129 puntos, dos más que Jorge Martín, mientras que Acosta se coloca tercero con 92 unidades, una más que el italiano Di Giannantonio.

Álex Márquez alcanza los 67 puntos y se coloca 7º en la clasificación del Mundial de pilotos, superando a su hermano Marc, vigente campeón del mundo, ausente en Montmeló tras haber tenido que ser operado esta semana luego de sufrir una caída el pasado fin de semana en Francia.