Álex Márquez marca el mejor tiempo en la despedida de los ensayos de Malasia

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) dominó este jueves la tercera y última jornada de los ensayos de pretemporada de MotoGP en Sepang, marcada por el regreso a pista de las Yamaha, que se habían quedado en el garaje el miércoles debido a una avería técnica.

El subcampeón del mundo firmó el mejor crono de toda la cita de Malasia con 1 min 56 s 402/1000, por delante de los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), el único piloto que terminó en el top 3 en cada jornada.

El vigente campeón del mundo Marc Márquez (Ducati), hermano de Álex, sufrió una caída sin gravedad durante la sesión matutina.

Debido a un nuevo paquete aerodinámico, "el equilibrio de la moto ha cambiado mucho", explicó.

"Por suerte, ocurrió en medio de una curva y a una velocidad muy lenta", prosiguió el mayor de los Márquez, que regresa de una lesión en un hombro que le privó de las cuatro últimas carreras de la temporada 2025.

Por su parte, Yamaha reanudó los ensayos, después de que un problema técnico obligara a las motos del fabricante japonés a renunciar a las pruebas la víspera.

"Esta mañana, cuando recibimos la información de que podíamos retomar la actividad en pista, nos sentimos muy aliviados", declaró Massimo Meregalli, director del equipo.

"Donde más tenemos que progresar es en la potencia (del motor)", añadió.

Pero Yamaha sigue sin su líder, el francés Fabio Quartararo, que se dio de baja el martes para el resto de los test en Malasia tras romperse un dedo en una caída.

El paddock pone ahora rumbo a la vecina Tailandia, para un último test en Buriram (21-22 de febrero), donde tendrá lugar el primer GP de la temporada, el 1 de marzo.

-- Clasificación de la tercera jornada de los ensayos de pretemporada de Sepang (5,543 km):

1. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 1:56.402

2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) a 0.124

3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.383

4. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.387

5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.527

6. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.728

7. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.843

8. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.851

9. Joan Mir (ESP/Honda) 0.866

10. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.888