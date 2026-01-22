Alianza Lima separa a tres jugadores por denuncia de abuso sexual a joven argentina

Alianza Lima, uno de los equipos más populares de Perú, separó este jueves indefinidamente a tres jugadores y exseleccionados por una denuncia de abuso sexual a una joven argentina en Montevideo.

Los defensas Carlos Zambrano (ex Boca Juniors) y Miguel Trauco (ex Flamengo de Brasil), y el volante Sergio Peña (ex Malmö FF de Suecia) fueron apartados del equipo que enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi el sábado en un amistoso en Lima.

"El club ha separado indefinidamente (...) a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario" interno, señaló el equipo blanquiazul en un comunicado.

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, confirmó que la decisión de separar a los jugadores fue por "indisciplina" al "ingresar a mujeres al hotel, un lugar que es sagrado para la concentración" del equipo.

"Jamás se tuvo que realizar este tipo de situaciones de indisciplina. Nosotros no vamos a ceder en este tipo de situaciones", declaró Navarro a la radio RPP.

Pese al incidente, Navarro confirmó que Alianza recibirá al Inter Miami de Messi la tarde del sábado en el estadio Alejandro Villanueva.

"Tenemos que sacudirnos rápidamente de todos estos temas que no nos gusta hablar", agregó.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó a la AFP que los tres jugadores peruanos fueron denunciados por una joven de 22 años por "abuso sexual el pasado 18 de enero de 2026".

La mujer dijo haber sido agredida en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, donde Alianza finalizó el domingo su pretemporada.

Según el canal A24 de Argentina, la joven relató que conocía a Zambrano, de 36 años, y fue a cenar con él antes de ir al hotel donde se concentraba el equipo. Luego habrían ingresado a la habitación Trauco (33 años) y Peña (30).

La policía agregó que la denunciante volvió a Argentina y que el 21 de enero acudió al Hospital Muñiz, "donde expresó su voluntad de instar la acción penal".

En un comunicado, Peña negó "tajantemente" haber participado "en los hechos delictivos que se se mencionan en la denuncia".

"Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello quiero expresar mi total respecto y empatía a la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer", indicó el jugador.

- Protesta en el estadio de Alianza -

Como parte de las diligencias judiciales, la mujer entregó las prendas de vestir que utilizaba la noche de la agresión para que fueran sometidas a peritajes técnicos y análisis de ADN.

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes", señaló por su parte Alianza Lima.

Los jugadores fueron separados esta mañana cuando realizaban sus entrenamientos en el estadio Alejandro Villanueva del distrito limeño de La Victoria.

Tras conocer la denuncia, unos 50 hinchas de Alianza Lima ingresaron violentamente al estadio.

Videos publicados en redes sociales por los seguidores muestran el momento en que cruzan la zona de seguridad e irrumpen en el gramado entre gritos contra Zambrano, principalmente.

Los hinchas agredieron también al delantero Paolo Guerrero y al defensa Luis Advíncula (ex Boca Juniors), según la prensa deportiva.

"Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club. No vamos a aguantar indisciplinas venga de dónde venga. Nunca respetaron la camiseta", indicó la barra Comando Sur de Alianza Lima en sus redes sociales.

Zambrano, Trauco y Peña fueron titulares en las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026 con la selección peruana.

El equipo dirigido por el argentino Pablo Guede cerró el domingo una pretemporada de ocho días en Uruguay, donde se enfrentó a los argentinos Independiente y Unión y Colo Colo de Chile.

Alianza enfrentará al paraguayo 2 de Mayo en la fase 1 de la Libertadores.