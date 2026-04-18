Allegri ve su futuro en el AC Milan y se descarta como DT de Italia

El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, considerado uno de los favoritos para convertirse en seleccionador de una Italia en crisis, descartó este sábado esa posibilidad al mostrar su voluntad de permanecer a largo plazo al frente del club "rossonero".

El técnico de 58 años llegó en el pasado verano europeo al AC Milan, club que ya había dirigido entre 2010 y 2014. Actualmente, los "rossoneros" marchan terceros en la Serie A.

"Mi carrera como entrenador habla por sí misma: cambiar a menudo (de puesto) no forma parte de mi ADN. Me gusta trabajar en un club que es una empresa y que debe gestionarse como tal", declaró Allegri en rueda de prensa la víspera del partido de la 33ª fecha contra el Hellas en Verona.

"Me gusta trabajar y ver los progresos. No podremos ganar la Liga de Campeones en dos años, pero hay que tener esa ambición, porque si no piensas en el futuro, te quedas en el pasado", continuó Allegri, que también entrenó a la Juventus de Turín de 2014 a 2019 y de 2021 a 2024.

"Con el AC Milan hablamos mucho, he dado indicaciones para el mercado de fichajes y la directiva se ocupará de ello", concluyó, citando el 12 de julio como fecha para la reanudación de los entrenamientos del Milan.

Allegri y Antonio Conte, actualmente en el banquillo del Nápoles, aparecen en la prensa italiana como favoritos para relanzar a una Azurra que acaba de quedarse sin ir al Mundial 2026, como ya le ocurriese en 2018 y 2022.

Tras la derrota en la tanda de penaltis contra Bosnia y Herzegovina (1-1 tras la prórroga, 4-1 en los penaltis) en la final de la repesca europea, Gennaro Gattuso, en el cargo desde junio de 2025, presentó su dimisión, al igual que el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina.

Habrá que esperar aún varias semanas para conocer el nombre del nuevo seleccionador de la Nazionale, ya que el nuevo presidente de la FIGC será elegido el 22 de junio.