Antetokounmpo aterriza en Miami con Messi como fuente de inspiración

Giannis Antetokounmpo fue presentado este jueves como nueva superestrella de los Miami Heat de la NBA y de inmediato reconoció como "modelo" de grandeza a Lionel Messi, el actual ícono deportivo de la ciudad de Florida.

"Messi puede pasar a la historia como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos", dijo Antetokounmpo un día después de asistir en Atlanta al triunfo de Argentina frente a Inglaterra (2-1) en las semifinales del Mundial 2026.

"Estuve pensando en su trayectoria", dijo el ala-pívot griego al recordar el recorrido de Messi desde el Barcelona hasta el Paris Saint-Germain y, en 2023, al Inter Miami de la MLS, una decisión que algunos creían que lo retiraba de la élite del fútbol.

En cambio, a sus 39 años, el astro argentino ha guiado a su selección hasta su segunda final del Mundial consecutiva, que disputará el domingo ante España.

"Puede que tenga dos victorias en finales de la Copa del Mundo", destacó Antetokounmpo.

"Cuando ves eso, te inspiras. Definitivamente te inspiras para cuidar tu cuerpo, para seguir haciendo lo correcto por tu equipo", afirmó el exjugador de los Milwaukee Bucks que, a sus 31 años, perseguirá en Miami el segundo título de campeón de su carrera.

Al griego, dos veces ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso), le impresionó especialmente un momento en la victoria argentina del miércoles, cuando Messi recibió un empujón y cayó al suelo.

"Entonces podías ver cómo todos sus compañeros salieron disparados para ayudarlo", recordó. "Eso tienes que ganártelo. El respeto que él tiene de sus compañeros de equipo, eso se gana... ojalá en mi carrera pueda hacer algo así".

"Es duro. Tienes que ser disciplinado. Tienes que estar dedicado a tu profesión. Pero ahí está. Y si quieres seguirlo, lo sigues. Si no quieres seguirlo, te vas a casa", resumió.