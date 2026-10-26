Antetokounmpo sigue perdiendo con Miami; Cavs tumban a Wolves en prórroga

Con una estelar actuación de Cooper Flagg, los Dallas Mavericks alargaron este lunes la agonía del Miami Heat, que suma cuatro derrotas en este inicio de temporada pese al fichaje estelar de Giannis Antetokounmpo.

A continuación las escenas más destacadas de la jornada del lunes de la NBA.

- Flagg funde al Heat -

La era de Antetokounmpo en Miami ha comenzado con un inesperado pleno de cuatro derrotas, tres de ellas en casa. La del lunes la provocaron Cooper Flagg y sus Dallas Mavericks, que se impusieron a domicilio al Heat por 113-109.

Flagg, una de las estrellas de mayor futuro de la liga a sus 19 años, firmó una cuenta monumental pesar de que se perdió el juego anterior por un problema en un hombro.

El ala-pívot terminó con 29 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias, 5 robos y 3 tapones. A su lado Kyrie Irving aportó 18 puntos.

Antetokounmpo se mantuvo 39 minutos en pista en un esfuerzo por sacudirse de encima la racha negativa. El griego logró un triple doble con 29 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias que no fue suficiente para evitar que Miami fuera el primer equipo en quedar con un balance de 0-4.

- Cavs sofocan a Edwards -

Los Cleveland Cavaliers superaron un recital de 47 puntos de Anthony Edwards para imponerse 127-125 en la prórroga a los Minnesota Timberwolves, que perdieron su imbatibilidad.

Donovan Mitchell y James Harden anotaron 26 y 22 puntos respectivamente para unos Cavaliers que tienen un registro de 2-1.

"Fue una victoria dura para nosotros, especialmente tan temprano en la temporada", dijo Harden, que engordó su cuenta con 4 rebotes y 9 asistencias.

Los Timberwolves, que habían ganado sus tres primeros partidos, dominaron gran parte de la noche y llegaron a tener una ventaja de 15 puntos en la primera mitad.

Edwards, que fue duda por un problema en la rodilla derecha, arrancó de forma eléctrica, con 11 puntos en el primer cuarto.

Pero los Cavaliers recuperaron todas las ventajas de Minnesota, incluida una de siete puntos en el último periodo.

Un tiro en suspensión de Harden a falta de 10 segundos, y una bandeja fallada después por Edwards, enviaron el partido a la prórroga con empate a 113.

Edwards anotó 19 de sus 34 lanzamientos en el partido pero en el tiempo extra volvió a errar un triple que hubiera empatado el marcador a cinco segundos del final del tiempo extra.

- Thunder pena la baja de Williams -

El Oklahoma City Thunder derrotó 125-114 a los Phoenix Suns el día después de la grave lesión de una de sus principales figuras, Jalen Williams.

La angustia se extendió rápidamente entre los jugadores del Thunder la noche del domingo cuando Williams se lastimó la pierna izquierda en una mala caída durante el triunfo ante los Clippers.

En la tarde del lunes se confirmó que el alero All-Star sufrió una fractura de peroné y una dislocación del tobillo izquierdo y encara una larga recuperación, que podría prolongarse por el resto de temporada.

Shai Gilgeous-Alexander, líder de Oklahoma City, anotó 26 puntos en el triunfo ante los Suns con el que se mantienen invictos en la cabeza de la Conferencia Oeste (4-0).

"Los chicos estaban listos para dar un paso al frente. No me sorprende en absoluto", dijo Gilgeous-Alexander sobre la contribución de actores secundarios como el escolta Ajay Mitchell, autor de 30 puntos.

"Esta liga se trata de ganar partidos, y eso es lo único que importa", añadió el actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA.