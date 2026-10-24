Antetokounmpo suma su tercera derrota con Miami y Spurs estrenan casillero

Tres partidos y tres derrotas. La era de Giannis Antetokounmpo en Miami sufrió este sábado un nuevo revés con un tropiezo del Heat por 115-110 ante los Charlotte Hornets, mientras los San Antonio Spurs lograron su primer triunfo del curso, frente a los Dallas Mavericks.

A continuación las escenas más destacadas el sábado de la NBA:

- Giannis, expulsado -

Miami se convirtió el sábado en el primer equipo con un registro de 0-3, en su peor inicio de temporada desde la campaña 2007-2008.

Ni sus aficionados ni la dirigencia del equipo, presidido por el legendario Pat Riley, esperaban este bajón después del aterrizaje de Antetokounmpo, el gran fichaje del año.

En las dos primeras derrotas, ante Minnesota y Detroit, el astro griego no tuvo suficiente apoyo de sus compañeros, pero este sábado fue Antetokounmpo el que lastró las posibilidades de victoria.

El ala-pívot se quedó en 14 puntos y 6 rebotes y fue expulsado por acumulación de faltas a dos minutos del final. El griego había reingresado a la pista sólo tres minutos antes después de que sus compañeros remontaran una desventaja de 20 puntos.

El escolta suplente Grayson Allen, con seis de los últimos 10 puntos de Charlotte, hizo inútil la reacción de Miami, cuya ofensiva estuvo liderada por el base Davion Mitchell, con 22 puntos y 10 asistencias.

"Debemos encontrar la forma de ganar", demandó el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. "Debemos mantener el nivel de concentración en 48 minutos, lo hemos mostrado por algunos momentos esta noche".

Los Hornets, de su lado, se quitaron el sabor amargo de la paliza de 47 puntos recibida el viernes por los Atlanta Hawks.

El alero Brandon Miller llegó a 34 puntos y el base alemán Dennis Schöder a 25.

La siguiente oportunidad de Miami para estrenar su casillero de triunfos será el lunes de visita ante los Dallas Mavericks.

- Triple doble de Embiid -

El reverso de Miami son los Philadelphia 76ers, que fueron los primeros en llegar a un balance de 3-0 con un triunfo 127-116 ante Milwaukee Bucks.

LeBron James fue reservado por el técnico Nick Nurse para evitar que tuviera dos noches de competición seguidas. El alero, de casi 42 años, regresará a la acción el domingo frente a los Detroit Pistons, un rival de más entidad que los Bucks.

El camerunés Joel Embiid tomó las mandos ante la ausencia de LeBron y firmó un triple doble de 28 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

El resto del quinteto estelar de los Sixers también aumentó su producción ofensiva, comenzando por los 27 puntos de Jaylen Brown. El escolta Tyrese Maxey logró 26 tantos y el joven VJ Edgecombe otros 17 y 13 rebotes.

Milwaukee, con 21 puntos y 8 rebotes del mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr., dio más batalla de lo esperada en Filadelfia.

Una canasta con tiro libre adicional del pívot Kel'el Ware (19 puntos) puso a los visitantes a sólo tres puntos de distancia a falta de dos minutos, pero dos triples seguidos de Jaylen Brown y Kentavious Caldwell-Pope evitaron cualquier sorpresa.

- Primer triunfo de Spurs -

Los San Antonio Spurs se quitaron presión tras sus dos derrotas iniciales al imponerse el sábado en un duelo texano a los Dallas Mavericks por 122-106.

Victor Wembanyama encabezó la ofensiva de los vigentes subcampeones con 23 puntos, 7 rebotes y 4 tapones.

Los Mavericks plantaron cara hasta la recta final pese a sus numerosas bajas, incluidas las de sus dos estrellas, el lesionado Cooper Flagg y Kyrie Irving, que fue reservado por precaución.

La mejor noticia de los locales fue la actuación del base novato español Sergio de Larrea, su máximo anotador con 21 puntos en 33 minutos, saliendo de la banca.

El español, de 20 años, no había anotado un punto en los dos primeros partidos, en los que sólo estuvo ocho minutos en cancha.