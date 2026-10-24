Meduca inicia demolición de la escuela La Pitaloza tras el sismo

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que este sábado 24 de octubre comenzaron los trabajos de demolición de la escuela La Pitaloza, ubicada en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, como parte de las acciones para construir una nueva instalación educativa tras los daños ocasionados por el sismo del pasado 9 de octubre.

De acuerdo al Meduca, las labores iniciaron a las 8:00 a. m. y representan el primer paso para levantar una nueva infraestructura que permita a la comunidad educativa contar con espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las clases.

Asimismo, la entidad educativa anunció que durante esta semana comenzará la demolición de otros 40 centros educativos afectados por el terremoto, como parte del proceso de recuperación de las instalaciones escolares impactadas por el movimiento sísmi

Igualmente señaló que continúa avanzando en las labores de reconstrucción y acompañamiento a las comunidades educativas, con el propósito de garantizar que estudiantes, docentes y personal administrativo puedan retomar sus actividades en condiciones apropiadas para la enseñanza y el aprendizaje.