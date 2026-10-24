Panamá presidirá comité de la OMC sobre inversiones y comercio

Panamá asumirá un papel relevante en los espacios de diálogo del comercio internacional con la designación de Sally Bardayán Rivera como presidenta del Comité sobre Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (TRIMs) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para el período 2026-2027, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Mediante una nota de prensa la entidad señaló que esta designación coloca a una representante panameña al frente de uno de los órganos encargados de examinar la aplicación de los acuerdos comerciales multilaterales, en momentos en que la comunidad internacional debate sobre las políticas industriales, las inversiones y las medidas que influyen en el intercambio de mercancías.

El MICI señaló que durante la reunión del Comité celebrada el 15 de octubre de 2026, bajo la presidencia de Bardayán Rivera, los miembros de la organización intercambiaron opiniones sobre diferentes medidas vinculadas con la inversión y el comercio, entre ellas, las relacionadas con la producción local, las restricciones a las importaciones y la política industrial.

Asimismo, el Comité TRIMs funciona como un espacio para que los miembros de la OMC planteen consultas y compartan puntos de vista sobre la aplicación del acuerdo que regula determinadas medidas de inversión relacionadas con el comercio de bienes. Este instrumento contempla obligaciones vinculadas al trato nacional y la prohibición de restricciones cuantitativas.

De igual manera, la presidencia de este organismo implica facilitar el diálogo entre los países miembros, dirigir las deliberaciones de forma imparcial y coordinar con la Secretaría de la OMC el desarrollo de los trabajos del comité, con el propósito de contribuir al cumplimiento de sus funciones.

Finalmente, el Ministerio de Comercio e Industrias destacó que la participación de profesionales panameños en puestos de responsabilidad dentro de organismos económicos internacionales representa una oportunidad para fortalecer la presencia del país en los espacios multilaterales y contribuir a las discusiones sobre las normas que rigen el comercio mundial.