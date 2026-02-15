Anthony Edwards conquista su primer MVP del Juego de las Estrellas

Anthony Edwards, líder de los Minnesota Timberwolves, recibió su primer premio MVP (Jugador Más Valioso) del Juego de las Estrellas de la NBA tras la victoria de su equipo Estrellas en la cita del domingo en Inglewood (sur de Los Ángeles).

El escolta, de 24 años, aportó gran parte de la energía del joven combinado ganador, que se impusieron a los veteranos del equipo Barras y a los internacionales del equipo Mundo.

"Vinimos a competir y terminamos en lo alto", se felicitó Edwards al recoger el trofeo en la pista del Intuit Dome.

Ant sumó 13, 11 y 8 puntos en los tres minipartidos de 12 minutos del evento, en los que libró duelos anotadores con figuras como el francés Victor Wembanyama.

En la entrega, Edwards reconoció que el formato estrenado este año, que rivalizaba por primera vez a estadounidenses y extranjeros, los motivó a esforzarse más que en años anteriores.

"Wemby marcó el tono, empezó jugando con fuerza y sabíamos que teníamos que seguir su ejemplo y darlo todo, y eso es lo que hicimos", señaló Edwards, feliz también por superar sobre la pista a ídolos como LeBron James y Kevin Durant.

"Quiero destrozarlos siempre, ya lo sabes", dijo con una sonrisa el escolta, que disputaba su cuarto All Star.

- Últimos cinco ganadores del premio MVP del Juego de las Estrellas:

2026 - Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

2025 - Stephen Curry (Golden State Warriors)

2024 - Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

2023 - Jayson Tatum (Boston Celtics)

2022 - Stephen Curry (Golden State Warriors)