Antón, antorcha, identidad visual y más sorpresas nos presentan los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 ratificaron en la mañana de hoy, 11 de marzo, su iconografía distintiva, a través del lanzamiento de “Panamá 2026: “Nuestra Identidad a Otro Nivel”. Un evento que reunió a decenas de personas, entre éstas: atletas, dirigentes deportivos, estudiantes, voluntarios, público en general, medios de comunicación, patrocinadores, personal del Comité Olímpico de Panamá y parte de Comité Organizador de los juegos.

La actividad, realizada en el Learning Villa de Atrio Mall, Ciudad de Panamá, se presentó una botarga de la mascota oficial de los juegos: la rana dorada ‘Antón’; además de la antorcha, las medallas (que se entregarán a los ganadores y tienen forma de un ala de mariposa), su portamedallas y demás elementos alusivos a la competición, como el eslogan, que se pueden encontrar en redes sociales con los hashtags: #AON #AOtroNivel.

Mónica Franco, directora adjunta de los juegos, reveló que los boletos de entrada a las distintas competencias serán gratuitos y que ya están disponibles, a través de la plataforma digital Panatickets, las entradas para la ceremonia de inauguración, programada para el domingo 12 de marzo, desde las 7:00 p.m., en el Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz. Franco recalcó que se espera lleno completo en esa apertura, y que pronto se anunciará la cartelera de artistas musicales que participarán en el acto, entre otras sorpresas. De igual forma, señaló que el recorrido de la antorcha suramericana inicia en Chiriquí, en el “punto más alto del país”, para avanzar en todas las provincias y terminar en el acto de inauguración.