Antón, antorcha, identidad visual y más sorpresas nos presentan los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

De igual manera, la mascota Antón seguirá visitando escuelas, instituciones gubernamentales, empresas y participará en otros eventos, con el fin de dar a conocer esta justa y ser un embajador cultural y turístico de Panamá. La IV edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se celebrará en Ciudad de Panamá y Playa Venao (sede del surf), del 12 al 25 de abril. Se prevé la participación de más de 2,000 atletas representando a 15 países, y 23 deportes. Panamá llevaría una delegación de más de 200 deportistas.