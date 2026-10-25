Antonelli arrasa en el GP de EEUU y acaricia su coronación en la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el domingo de punta a punta el Gran Premio de Estados Unidos en Austin (Texas) y roza con los dedos un histórico primer título de campeón mundial de la Fórmula 1.

El prodigio italiano mandó de principio a fin pero los resultados de Lewis Hamilton (Ferrari) y su compañero de Mercedes George Russell, que fueron cuarto y octavo, evitaron que se convirtiera en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1 con cinco carreras de anticipación.

A Antonelli, de 20 años, le bastará con estar entre los nueve mejores el próximo fin de semana en el Gran Premio de México para culminar su deslumbrante temporada.

El domingo, en su noveno triunfo del año, le sacó una ventaja de 13.078 segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fue segundo, y de 17.485 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que completó el podio.

"Era un resultado que necesitábamos. Todo el equipo se lo merece muchísimo", se felicitó Antonelli. "Fue una ejecución perfecta, desde la estrategia hasta hacer que la parada única funcionara".

"Estamos muy cerca, pero intentamos terminar en lo más alto y queremos asegurarnos el título muy pronto", aseguró.

Aunque cumplió su trabajo a la perfección, la victoria no era lo único que Antonelli necesitaba para pulverizar en Texas el récord de precocidad de Sebastian Vettel, que fue campeón en 2010 con 23 años.

También hacía falta que Russell concluyera fuera de los ocho primeros y que Hamilton no estuviera entre los cuatro mejores, requerimientos que los británicos cumplieron por la mínima.

Una sanción de cinco segundos a Russell, por salirse de la pista en la primera vuelta, puso emoción momentáneamente en una carrera marcada por la estrategia.

- Abandono de Colapinto -

Fuera de la pelea por el título, el argentino Franco Colapinto completó otro fin de semana negativo con su tercer abandono en los últimos cuatro Grandes Premios.

El piloto de Alpine, que partió desde el penúltimo lugar por una penalización previa, rodaba en la cola tras un impacto con el auto de Arvid Lindblad cuando recibió la orden de abandonar en la vuelta 37.

"Me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto, una pena", explicó Colapinto. "Fue un fin de semana duro. Con la penalización obviamente iba a ser más complicado, pero un poco triste con la carrera de hoy".

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue decimotercero. El mexicano Sergio "Checo" Pérez, corriendo para la escudería local Cadillac, terminó en el decimonoveno puesto, por detrás de los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que finalizaron en el decimosexto y decimoctavo escalón, respectivamente.

- Sanción a Russell -

Bajo el fuerte sol de Austin, el joven Antonelli despejó pronto las dudas sobre su capacidad para sobreponerse a la presión.

El boloñés, que ostentaba su primera pole position en dos meses, salió airoso de una salida rápida con un fulgurante acelerón que dejó atrás a Verstappen.

Sin posibilidad de atacar al italiano, Mad Max sufrió el asalto en la retaguardia de los Ferraris de Hamilton y Leclerc, quien se colocó brevemente en la segunda plaza.

Aunque recuperó rápidamente ese lugar, Verstappen ya había perdido la pista de Antonelli, que le sacaba más de dos segundos en la segunda plaza.

El italiano se manejó con maestría entre los pronunciados baches de determinadas zonas del circuito y su victoria nunca estuvo en duda salvo que ocurriera un problema mecánico o en boxes.

Por detrás, Colapinto y Bortoleto recuperaban terreno después de que arrancaran desde el fondo de la parrilla. Los sudamericanos recibieron fuertes penalizaciones por haber superado el límite de cambios en el motor.

En la vuelta 9 se dio a conocer la sanción de cinco segundos a Russell por haberse salido de la pista en la primera vuelta, lo que los comisarios consideraron que le ayudó a mantener su posición.

El británico pagó el castigo en una parada en la vuelta 23 y se reincorporó al asfalto en el décimo lugar.

Con Hamilton rodando en quinta posición, Antonelli era virtual campeón cuando hizo su única parada en boxes de la carrera.

Verstappen lideró hasta su segunda parada, tras la cual Antonelli retomó la cabeza con un adelantamiento sin dificultades a Leclerc.

Con el italiano disparado hacia el triunfo, la atención se centró en la batalla por el segundo lugar entre el británico Lando Norris (McLaren), Verstappen y Leclerc, que finalmente prevaleció en un esperanzador fin de semana para Ferrari