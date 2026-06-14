Antonelli se siente "vacío" tras su abandono en Montmeló

El líder del Mundial de Fórmula 1, Kimi Antonelli, se quedó con una sensación de "vacío" después de que su Mercedes dijera basta en las últimas vueltas del Gran Premio de Barcelona-Cataluña este domingo, obligándolo a abandonar cuando marchaba segundo.

El joven italiano mantiene una ventaja de 41 puntos sobre el ganador de la carrera, Lewis Hamilton, pero perdió terreno tras el incidente.

"Para ser sincero, ahora mismo me siento un poco vacío, pero es lo que hay", dijo el joven de 19 años, que había ganado los cinco Grandes Premios anteriores.

"No lo vi venir... de repente estaba en el ápice de la curva cinco y el coche simplemente se rindió", continuó Antonelli.

Antonelli declaró que la fiabilidad del coche era "un motivo de cierta preocupación" debido a los problemas que han tenido esta temporada, a pesar del dominio de Mercedes hasta ahora.

Tercero en la parrilla, el italiano había hecho hasta entonces una muy buena carrera y parecía en condiciones de aumentar un poco más la ventaja en el campeonato sobre su compañero británico George Russell, que sin embargo había partido desde la pole position.

El oriundo de Bolonia también celebró la primera victoria con Ferrari del británico Lewis Hamilton, con quien mantiene una relación cercana.

Tras un largo abrazo, ambos pilotos charlaron durante un buen rato en la zona mixta y el siete veces campeón del mundo logró devolver momentáneamente la sonrisa a su joven rival.

"Estoy muy contento por Lewis porque tenemos una relación excelente. Siempre ha estado ahí para mí. Verlo cumplir uno de sus sueños, ganar con Ferrari, es genial", declaró.