Anuncian novedades y la primera fecha de la temporada 2026 del Autódromo de Panamá

Una carrera internacional, programada para el 1 de febrero, dará inicio oficial a la temporada 2026 de competencias en el Autódromo de Panamá, según informaron los organizadores.

George Hazbun, representante del Autódromo, anunció que este año habrá tres carreras en lugar de dos en la categoría TCR. La actividad iniciará el sábado con una clasificación de diez autos y se implementará un nuevo sistema de puntaje.

La parrilla del TCR Panamá se perfila como una de las más competitivas de los últimos años gracias a la llegada de destacados pilotos internacionales. Hazbun detalló que participarán:

Victor Czapla: Piloto alemán que probará por primera vez el Audi en esta categoría.

Alpha Racing: Equipo peruano que competirá con tres autos y pilotos nuevos.

Logan Frost: Representante de Estados Unidos, quien elevará el nivel de competencia desde la primera fecha.

La participación de equipos completamente panameños agregará un ingrediente especial a esta temporada. Lucho Ramírez se une a Solly Betesh en el Audi R8. “Es un honor que Solly Betesh haya tomado la iniciativa de invitarme. Es un logro para mi carrera, donde mi meta siempre es dejar a Panamá en alto”, manifestó Ramírez durante la conferencia. Por su parte, John Chocrón y Mario Bárcenas también representarán al talento nacional en una parrilla cada vez más internacional, brindando una nueva oportunidad para demostrar el potencial local en la pista.

Como novedad, este año en la categoría TCR se entregará un nuevo trofeo: la Copa Davivienda TCR Panamá, que añade mayor prestigio a la competencia.

Eventos adicionales y logísticaOtro punto a destacar es que el Autódromo de Panamá será sede del Spartan Race Panamá el próximo 24 de mayo, una de las competencias de obstáculos más reconocidas a nivel mundial. Roberto Sánchez, representante de Spartan Race, presentó esta competencia que pondrá a prueba la destreza y el equilibrio de los participantes. El evento, que se realiza por primera vez en territorio panameño, ofrecerá tres categorías con opciones tanto para adultos como para niños.

El Autódromo de Panamá promete que los asistentes disfrutarán de actividades especiales, un ambiente festivo y sorpresas durante toda la jornada, convirtiendo esta fecha en un evento imperdible para toda la familia. La organización destacó el área de la Curva 1, desde donde los espectadores podrán apreciar aproximadamente el 90% del trazado de la pista.

Información de boletos:

La organización detalló que las entradas se están agotando rápidamente y algunas áreas ya se encuentran en estado de sold out.

Los fanáticos pueden aprovechar el Combo Racing, que incluye acceso a la Carrera Internacional y al Drag Challenge por 12 dólares. Además se ha habilitado transporte oficial desde la Ciudad de Panamá y Arraiján. Los interesados pueden adquirir sus boletos en autodromopanama.com y Panatickets.