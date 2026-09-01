APEDE resalta el boxeo amateur como herramienta de formación para la juventud

La Comisión de Asuntos Deportivos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) realizó el conversatorio “El boxeo amateur como estilo de vida: disciplina, valores y desarrollo integral de la juventud”. En el encuentro participó Tomás Cianca, miembro de la Comisión Técnica de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá, quien expuso sobre el rol fundamental del deporte en la formación integral de las nuevas generaciones.

Durante la jornada, Cianca hizo un recorrido por la historia del boxeo panameño y la trayectoria de sus principales referentes. Además, abordó los mayores desafíos que enfrenta esta disciplina a nivel nacional y resaltó su valioso aporte en la construcción de disciplina, constancia y valores morales en la juventud. “El boxeo va más allá del ring”, señaló al destacar el impacto positivo del entrenamiento en el desarrollo personal y social de los atletas, informó el gremio en un comunicado.

El espacio permitió a los asistentes profundizar en el desarrollo del boxeo aficionado en Panamá, así como en su influencia dentro y fuera del cuadrilátero.