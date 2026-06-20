Arabia Saudita, la máquina de la verdad para la España de Lamine

¿Paso en falso corregible o prueba de que la Roja no está en plenitud? Tras el decepcionante empate ante Cabo Verde (0-0), España se somete a la máquina de la verdad ante Arabia Saudita, el domingo (16h00 GMT) en Atlanta, duelo en el que Lamine Yamal podría jugar hasta una hora.

La incapacidad para batir a un equipo debutante, la 63ª nación en la clasificación de la FIFA, abrió un debate entre los que consideran que a España le falta la chispa necesaria para triunfar en los grandes torneos y los que creen que la fiabilidad y la regularidad del equipo están por encima de eventuales momentos de forma.

Arabia Saudita, capaz de empatar ante Uruguay (1-1) en la primera fecha, propondrá un escenario similar al caboverdiano, un equipo atrincherado en su área ante el que España tendrá que buscar la manera de agrietar la muralla.

"Tener más garra y ambición de cara al gol, dar velocidad al balón para cansar al rival y jugar con más intensidad", señaló sobre la receta a aplicar Pau Cubarsí, indiscutible en el centro de la defensa española a sus 19 años.

Si España ya convirtió en una celebridad a Vozinha, el arquero caboverdiano de 40 años, ahora se topará con Mohammed Al-Owais, el mejor de los sauditas ante Uruguay, experto ante equipos ilustres tras ser uno de los héroes en el histórico triunfo 2-1 sobre Argentina hace cuatro años en Catar.

- Una tropa diezmada -

Más allá de las opiniones, que la Roja no está en "perfecto estado de revista", como había presumido el seleccionador Luis de la Fuente antes del torneo, es una evidencia.

Rodri, piedra angular del centro del campo, encadenó lesiones este curso y llegó al Mundial sin jugar en la recta final de la Premier League con el Manchester City.

Capital en la Eurocopa 2024, Mikel Merino no jugó en la segunda mitad del curso con el Arsenal. Disputó 25 minutos en el debut ante Cabo Verde, los mismos que Lamine Yamal, y se ha perdido dos entrenamientos esta semana por "gestión de cargas".

Lamine podría disputar "una hora" ante Arabia Saudita, dijo De la Fuente, en su progresivo regreso tras su lesión muscular, similar situación para Nico Williams.

La recaída muscular de Víctor Muñoz deja a Yéremy Pino, sin minutos en el debut, como único extremo en perfectas condiciones.

Con estos mimbres, España cuenta con el comodín del nuevo formato del Mundial: 48 equipos y ronda de dieciseisavos a la que pasan los ocho mejores terceros de los doce grupos.

Pero con un duelo en la tercera jornada frente a Uruguay en Guadalajara, otro resbalón pondría a la campeona de Europa contra la espada y la pared antes de tiempo.

- De la Fuente, ante todo mucha calma -

Frente a la oleada de críticas, principalmente por su alineación y por el tiempo que tardó en hacer los primeros cambios ante Cabo Verde (minuto 71), De la Fuente se aferra a mantener la calma y presume de estadística: "Hicimos 32 partidos invictos, el equipo tiene una fiabilidad extraordinaria".

Pero es consciente de los aspectos a mejorar: "Nos faltó finura, ritmo, intensidad en los pases, frescura... En el fútbol no es todo explicable".

Sobre su equipo inicial, la gran duda es si utilizará a Lamine de inicio o como revulsivo y si Dani Olmo, que sí mostró finura en el área en los quince minutos que tuvo ante Cabo Verde, tiene su plaza en el once.

Lamine tomó la palabra el viernes por primera vez en Chattanooga y mostró paciencia, sabiendo que la aventura en el Mundial podría alargarse hasta ocho partidos y necesita encontrar su velocidad de crucero.

"Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, sería muy pronto e innecesario", avisó el viernes.