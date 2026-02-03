Arbitrar en el Super Bowl y volver a la oficina: la atípica vida de los réferis de la NFL

¿Qué tienen en común un investigador de fraude fiscal, un fisioterapeuta y un vendedor de seguros médicos? Todos serán árbitros en el Super Bowl que el domingo enfrenta a New England Patriots con Seattle Seahawks.

Pocos saben que la NFL, una organización multimillonaria del deporte, tiene la peculiaridad de emplear a tiempo parcial a los árbitros que imparten justicia incluso en los juegos más importantes.

Este domingo, el principal espectáculo del football americano será arbitrado por jueces como Shawn Smith, quien de lunes a viernes trabaja como gerente de la sucursal de Detroit de una compañía de seguros médicos.

"Siempre han sido contratados a tiempo parcial", explica Ben Austro, fundador de Football Zebras, un sitio web que sigue a los árbitros de la NFL y sus decisiones.

"Encontrarás abogados, maestros (...) o emprendedores que tienen la posibilidad de tomarse un tiempo libre del trabajo".

La poderosa liga incluso ha empleado pilotos, controladores aéreos y hasta un científico aeroespacial.

Sin embargo, explica Austro, los árbitros de la NFL son la crème de la crème.

La liga los selecciona meticulosamente en el football universitario a través de una enorme red de cazatalentos. Son entrenados y evaluados, y dedican entre 40 y 50 horas a la semana a prepararse como réferis durante la temporada.

"No es tipo 'Oh, llegamos a la ciudad la noche anterior, cenamos un buen bistec y luego simplemente saltamos al campo durante tres horas'", dijo Austro.

- "Un trabajo duro" -

El lado menos amable es que, como cualquier juez deportivo, los árbitros de la NFL reciben críticas y a veces su tipo de contrato los convierte en un blanco fácil.

"Los árbitros son lo peor (...) Estos tipos son abogados. También quieren salir en la televisión", dijo en diciembre Puka Nacua, receptor estrella de Los Angeles Rams.

"¿No crees que están texteando a sus amigos en un chat grupal diciendo: '¿Vieron que salí en Sunday Night Football?'".

Ese reclamo de Nacua, en plena transmisión en vivo, le valió una multa de 25.000 dólares.

Otros jugadores, en un tono más positivo, han pedido que se mejoren los contratos de los árbitros.

"Creo que probablemente sería útil que todos trabajaran a tiempo completo", dijo el mariscal de campo Aaron Rodgers en 2023.

"Tienen un trabajo duro, toman decisiones en tiempo real y están tan bajo escrutinio como los mariscales de campo y los pateadores", declaró en el programa Pat McAfee Show.

Sin embargo, no todos consideran que ese cambio sea necesario.

El sindicato de árbitros no revela los términos financieros de las negociaciones contractuales, pero se cree que los árbitros de la NFL mejor pagados ganan más de 200.000 dólares al año.

Austro opina que exigir que los árbitros trabajen a tiempo completo podría reducir el número de jueces de élite.

A sabiendas de que la carrera arbitral puede terminar súbitamente por una lesión o un descenso de categoría, muchos no querrían renunciar a sus trabajos habituales, que son más estables, explica.

Como la temporada baja de la NFL es mucho más larga que la temporada regular de 18 semanas, los árbitros se benefician de un "período de descanso" para recuperarse entre enero y mayo, cuando la liga no puede contactarlos.

- "Inspira confianza" -

Una vez finaliza la temporada regular, los árbitros más destacados son recompensados con partidos importantes en los playoffs.

El proceso se basa en el mérito, pero es confidencial, y se cree que el jefe de arbitraje de la NFL, Ramon George, tiene la última palabra sobre quién imparte justicia en el Super Bowl.

Smith, el réferi elegido para esta edición, ha sido por ocho años árbitro principal, el puesto de mayor rango entre los jueces en el campo.

"Tiene un buen control del partido. Inspira confianza", dice Austro.

El propio Smith declinó una solicitud de entrevista, y le dijo a la AFP que los árbitros de la NFL "no están autorizados a conceder entrevistas durante la temporada".

Espera continuar una postemporada en la que las decisiones arbitrales han sido casi siempre indiscutibles, con una importante excepción.

Los Buffalo Bills siguen quejándose de que el pase de Josh Allen en la prórroga contra los Denver Broncos no debería haber sido declarado intercepción, una decisión que provocó su eliminación de los playoffs.

"Fue una intercepción sin duda alguna (...) nos pareció bastante obvio", dice Austro. "La cantidad de veces que aciertan en estas decisiones es simplemente asombrosa".