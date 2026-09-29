Arraiján fue sede de la XII Competencia de Patinaje de Velocidad

Élite Rollers Panamá llevó a cabo con éxito su XII Competencia de Patinaje de Velocidad en Hato Montaña, distrito de Arraiján, en una jornada marcada por la velocidad y la emoción que congregó a 42 deportistas de cuatro academias. Vieron acción patinadores del club anfitrión Élite Rollers Panamá, Venados Panamá, Cityskate y RollerPty, distribuidos en 30 competidores de formación escolar que sumaron experiencia en pista y 12 atletas de nivel profesional que disputaron pruebas de mayor exigencia, evidencia del constante crecimiento de esta disciplina en el país.

”Cada competencia es una evaluación del progreso de nuestros deportistas. Queremos que tengan la oportunidad de competir, aprender de cada carrera y seguir mejorando. Nuestro compromiso es continuar creando espacios que permitan desarrollar el patinaje de velocidad en Panamá”, destacó Mateo Moreno, director de Élite Rollers Panamá.

Con esta edición, el club reafirmó su compromiso con la formación de nuevos talentos y la promoción de valores como la disciplina, la perseverancia y el compañerismo. Los directivos agradecieron el respaldo de ZKY Sunglasses, Hato Montaña y la Alcaldía de Arraiján, cuyo apoyo resulta indispensable para mantener escenarios donde la niñez y la juventud impulsen el desarrollo del patinaje de velocidad en Panamá.