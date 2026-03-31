Astros del fútbol y enganchados al ajedrez, la fórmula del éxito del milenario juego

Antoine Griezmann, Erling Haaland Mohamed Salah o Harry Kane son algunas de las estrellas del fútbol "adictas" al ajedrez, lo que contribuye al auge de popularidad de este juego milenario entre los más jóvenes.

Se trata de una asociación que, a priori, no resulta evidente, ya que el fútbol y el ajedrez pertenecen a dos mundos muy distintos, incluso opuestos.

Sin embargo, un buen número de estrellas del fútbol siente una auténtica fascinación por este juego, cuyos orígenes se remontan a la India del siglo VII.

Haaland, el delantero letal del Manchester City, figura entre los más apasionados. Prueba de ello es que recientemente ha invertido en un nuevo circuito de ajedrez lanzado por un grupo noruego con el apoyo de Magnus Carlsen, campeón del mundo de ajedrez freestyle. Una iniciativa destinada a hacer el juego más atractivo.

- "Un juego increíble" -

"El ajedrez es un juego increíble. Agudiza la mente y presenta similitudes evidentes con el fútbol", considera Haaland.

"Hay que pensar rápido, confiar en el instinto y anticipar varias jugadas. La estrategia y la planificación son primordiales", añade.

Con el respaldo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), este nuevo circuito propondrá cuatro torneos al año en diferentes ciudades, con la coronación de un campeón del mundo en tres disciplinas: partidas clásicas rápidas, partidas rápidas y blitz (o relámpago).

Cada temporada ofrecerá una dotación mínima de dos millones de libras esterlinas (2,3 millones de euros, 2,63 millones de dólares).

"Ver a un atleta de talla mundial como Erling Haaland unirse al Total World Chess Championship Tour es una señal clara del interés mundial y de la importancia cultural de la que goza hoy el ajedrez", declaró el presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich.

Además de Haaland, el delantero del Liverpool Mohammed Salah, y varios miembros de la selección inglesa, como el capitán Harry Kane, Trent Alexander-Arnold y Anthony Gordon, son jugadores consolidados.

- "Estoy enganchado" -

Salah, por ejemplo, está obsesionado con el blitz, la versión más rápida del ajedrez, y juega con regularidad en línea con un perfil anónimo.

"Estoy enganchado al ajedrez. Todos los días, literalmente todos los días", reconoció el egipcio.

Y no es ni mucho menos el único. Algunos incluso han alcanzado un nivel excelente, como el centrocampista del Arsenal Eberechi Eze, que ganó un torneo amateur en 2025.

El defensa del Real Madrid Alexander-Arnold también juega a menudo con sus hermanos. Como anécdota, se enfrentó una vez a Magnus Carlsen y fue despachado en cinco minutos y 17 jugadas.

Christian Pulisic, el extremo del Milan y estrella de la selección de Estados Unidos, luce un tatuaje de la reina del ajedrez en el brazo en homenaje a su abuelo, que le enseñó a jugar cuando era niño.

El campeón del mundo francés Antoine Griezmann y el capitán del Real Madrid Dani Carvajal también son adeptos de este juego cuya práctica en línea se disparó durante la pandemia de Covid-19, según la FIDE.

Al menos 1.500 millones de personas tienen ahora una aplicación de ajedrez en su teléfono.

La serie de Netflix Gambito de Dama y la influencia de varias personalidades han contribuido a este entusiasmo, ayudando a dinamizar y rejuvenecer la imagen antaño austera del ajedrez.

- "Hasta qué punto se parecen" -

La estrategia, componente crucial del ajedrez, también seduce a los entrenadores de fútbol, que lo ven como un medio para perfeccionar su táctica.

En el libro Pep Confidential, Pep Guardiola, el entrenador español del Manchester City, lo explica: "Ni se imaginan hasta qué punto se parecen".

Gran aficionado del Real Madrid, Magnus Carlsen también ve grandes similitudes entre ambas disciplinas.

"En el ajedrez, como en el fútbol, lo importante es controlar el centro. Si controlas el centro, controlas el campo o el tablero", explica. "En términos de espacio, la similitud es sorprendente".

Algunos no llegan tan lejos. "Juego al ajedrez para desconectar", confiesa el goleador del Bayern Múnich Harry Kane.