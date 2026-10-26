El sismo del pasado 9 de octubre ‘agarró’ a la atleta de Taekwondo Andrea Pérez en la Universidad, “estaba en mis prácticas universitarias y solo sentí que todo temblaba y salí del lugar al punto de encuentro, ese día sentí que debía estar tranquila ya que alterarme no iba a solucionar nada, pero en el fondo, sí estaba asustada”, dijo.

Tras la “experiencia”, Pérez envió un mensaje a la comunidad: “A la sociedad panameña, les puedo decir que sigan unidos y apoyando con ese granito de arena que estamos dando para esas personas que necesitan nuestra ayuda, sé que son momentos difíciles, pero juntos podemos salir adelante, solo mantener la calmada y ese rayito de esperanza para poner en pie todo y poder volver a nuestras actividades cotidianas”, agregó la deportista, quien está estudiando Educación Especial y planea ser docente.

Aunque sin descuidar el deporte que le encanta: el Taekwondo. “Me ha enseñado disciplina, me enseña a no rendirme, que si hay obstáculos los aprendo a superar, si me caigo, me levanto, es un deporte donde sigo aprendiendo algo nuevo cada día”, aseguró. La joven espera seguir “evolucionando” en el Taekwondo, seguir participando en eventos de internacionales y “dar siempre lo mejor de mí”.