Atlético de Madrid clasifica a octavos de laChampions al golear 4-1 al Brujas

El Atlético de Madrid goleó este martes 4-1 al Brujas en la vuelta de los playoffs (3-3 en la ida en Bélgica), con triplete del noruego Alexander Sorloht, y se clasificó para los octavos de final de la Champions League.

En una rápida transición tras pase del arquero Jan Oblak, Alexander Sorloth remató con la zurda desde dentro del área para adelantar al conjunto colchonero (23').

El equipo belga respondió con un gol de cabeza del central ecuatoriano Joel Ordóñez casi desde la misma línea de gol (36'), tras un córner peinado en el primer palo.

Era el 19º gol encajado por el Atlético en sus diez partidos disputados en esta Champions, habiendo tenido que recoger el balón de entre sus redes al menos una vez en todos ellos.

Pero los hombres de Diego Simeone alejaron los temores y rompieron la igualdad en la eliminatoria con un gol del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso desde la media luna del área tras un rechace de la defensa a los 48 minutos.

En la segunda parte saltó al terreno de juego el delantero francés Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del Atleti, quien se halla en conversaciones para fichar por el Orlando City de la MLS.

Por sus botas pasó el tercer gol, tras una triangulación con el nigeriano Ademola Lookman, que cedió dentro del área para Sorloth, que no perdonó (76). El noruego selló su triplete al rematar dentro del área con la diestra un centro de Matteo Ruggeri (87').

El internacional noruego conformó la dupla de ataque con el argentino Julián Álvarez, mucho más desapercibido este martes.

Tras el FC Barcelona, clasificado a octavos de manera directa al finalizar la fase regular de la Champions entre los ocho primeros, el Atlético se convierte en el segundo equipo español en meterse entre los 16 mejores.

El Atlético, cuarto clasificado en LaLiga española y muy lejos del liderato, basa sus opciones de librar una temporada exitosa en Copa del Rey (está en semifinales) y en Champions. Se enfrentará en octavos de la máxima competición europea a un equipo inglés, Liverpool o Tottenham, según determine el sorteo del viernes.

El tercer equipo de LaLiga en octavos sería el Real Madrid, si aguanta el miércoles el 1-0 que se trajo de la ida ante el Benfica en Lisboa.