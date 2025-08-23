Aubameyang rescata al Marsella ante el recién ascendido París FC

El Olympique de Marsella, derrotado en la primera jornada en Rennes, reaccionó este sábado en la segunda fecha de la Ligue 1 al ganar 5-2 en casa al París FC, un recién ascendido a la élite del campeonato francés.

La victoria marsellesa vino con susto incluido, ya que después de distanciarse 2-0 en el marcador con un tanto de penal del inglés Mason Greenwood (minuto 18) y otro del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (25), el París FC equilibró el pulso por medio de Ilan Kebbal (28) y Moses Simon (58).

Aubameyang fue el encargado de empezar a apagar el incendio al poner de nuevo al Marsella por delante, con el 3-2 provisional en el 73, antes de que el danés Pierre-Emile Hojbjerg (81) y el joven Robinio Vaz (90+6) sellaran el 5-2 definitivo.

Greenwood llegó a fallar un penal en esa recta final, en el 85.

La victoria tiene efecto balsámico para un Marsella que ha tenido un inicio de temporada convulso con la derrota de la primera jornada ante el Rennes, que vino acompañada además de una pelea en el vestuario entre dos jugadores, Adrien Rabiot y Jonathan Rowe, que han quedado por ello como transferibles en el mercado.

El París FC terminó siendo claramente superado y sigue sin puntuar desde su estreno en la élite, ya que también cayó en la primera jornada, en aquel caso contra el Angers.

Este sábado se disputan otros dos partidos en el campeonato francés, primero el Niza-Auxerre y finalmente el Lyon-Metz.

El viernes, el vigente campeón y gran favorito París Saint-Germain encadenó su segunda victoria en otras tantas jornadas al superar 1-0 en casa al Angers, con un solitario tanto del español Fabián Ruiz.