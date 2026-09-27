Australia gana a la doble campeona mundial de rugby Sudáfrica

La selección australiana de rugby dio un gran golpe, a un año del Mundial que afronta como anfitrión, al imponerse 42-38 a la bicampeona Sudáfrica, este domingo en Perth, después de haberse visto reducida a 11 jugadores tras cuatro tarjetas amarillas en los últimos minutos del encuentro.

Sobre el césped del Optus Stadium, donde inaugurará su Mundial el 1 de octubre de 2027 contra Hong Kong, los Wallabies estuvieron a punto de tirarlo todo por la borda al final.

Pero acabaron resistiendo hasta el pitido final, lo que permitió a su nuevo seleccionador, Les Kiss, mantenerse invicto en cinco partidos desde su llegada en julio.

Los Springboks de Rassie Erasmus encajaron así su segunda derrota del año, en diez encuentros, tras su revés por 33-16 ante los All Blacks en julio en el Ellis Park de Johannesburgo.

Con una ventaja de 42-17 en el minuto 64, después de su quinto ensayo, obra de su velozísimo ala Max Jorgensen, los Wallabies pensaban sin duda haber asegurado definitivamente la victoria, tras el doblete del centro Len Ikitau (24' y 27') en apenas tres minutos en la primera parte y otras dos marcas de su apertura Ben Donaldson (39') y de su capitán Harry Wilson (60').

Pero no contaban con su indisciplina en la recta final del partido, con cuatro tarjetas mostradas por el árbitro italiano Andrea Piardi en apenas siete minutos, primero a Wilson, luego al medio de melé Lonergan, al ala Suaalii y al centro Paisami.

Con un equipo B de inicio —13 cambios respecto al conjunto que había pasado por encima de los All Blacks neozelandeses 43-28 en Baltimore el 12 de septiembre- los Springboks de Rassie Erasmus habían titubeado durante largo rato en su juego, acumulando errores de manos e imprecisiones.

Pero en el final del partido se habían acercado a cuatro puntos y creyeron en la hazaña, con una última bola de partido en el saque de centro de los Wallabies.

No contaban con un último error en la recepción, que dejó la victoria en manos de los australianos.

Unos Wallabies que podrían reencontrarse con los Springboks en cuartos de final de "su" Mundial si acaban primeros de su grupo A, en el que también se enfrentarán a Chile y Nueva Zelanda.