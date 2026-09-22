Autódromo apunta a más experiencias

El presidente del Autódromo Panamá, Norberto Navarro, confirmó que para el año 2027 seguirán innovando en la celebración de diversas experiencias, enfocadas para atraer a la familia a las instalaciones ubicadas en Capira, Panamá Oeste. “Ya varias opciones que tenemos para el próximo año, por ejemplo, la categoría TCR Suramérica, reservó una fecha”, indicó Navarro.

“En la TCR Suramérica corren los mejores pilotos muy reconocidos de toda Suramérica, de Brasil, Uruguay, Argentina, Perú. Y lo que nosotros buscamos es que, si se llega a dar este evento, invitar a corredores de Estados Unidos, que vengan al país con su equipo de Estados Unidos, de TCR USA, y de TCR México, y hacer una gran fiesta aquí en Panamá de todas las Américas”, añadió.

“También tenemos otra categoría que se llama los Super Trucks, que son unos pick-ups que la pista literalmente toma, hacen rampas y pegan brincos. Es como decir un, son unos pick-ups modificados que corren rapidísimo. En Estados Unidos tienen un campeonato y quieren hacer una exhibición en Panamá. Así que esa es otra cosa diferente que va a venir en el 2027”, indicó.

Navarro señaló que para el próximo 11 de octubre planean hacer un festival de comidas o un BBQ fest, y más adelante, la realización de conciertos.