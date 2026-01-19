Autódromo Panamá encendió motores del calendario 2026 con su “Drag War”

El rugir de los motores volvió a resonar en el sector oeste con el inicio oficial de la temporada 2026 en Autódromo Panamá. El evento inaugural, “Drag War” atrajo a nuevos pilotos y público, consolidando al recinto del motor, como el epicentro del automovilismo regional.

El evento no solo destacó por la adrenalina, sino por el notable crecimiento de la comunidad de pilotos. Con un impresionante “Sold Out” de los cupos dispuestos para este primer evento, el dato más relevante fue la renovación del deporte, el 70% de los competidores corría por primera vez en pista, demostrando el éxito de Autódromo Panamá en atraer a nuevos entusiastas a un entorno profesional y seguro.

La jornada dejó una marca alta en el cronómetro cuando Fernando Seferlis, a bordo de su Lotus Electra, registró el mejor tiempo del evento con un crono de 10.546 segundos, estableciendo el estándar de velocidad para lo que resta del año. Cabe destacar la participación de marcas como Audi, BMW y Honda, además de pick-ups, en esta carrera.

Tras este exitoso arranque, Autódromo Panamá hace oficial su calendario para 2026, reafirmando su papel como motor económico y deportivo. Con una programación que supera los 30 eventos de alto perfil, el calendario asegura actividad constante y posiciona a Panamá en el mapa internacional.

Lo que viene: 1 de febrero: Carrera Internacional TCR | ST | GT – El plato fuerte que inaugura la temporada de circuitos con pilotos nacionales e internacionales.

Con una pista de 2.6 kilómetros en nuestra primera etapa, certificada por la FIA, el complejo se ha transformado en un Hub Deportivo y Logístico. La infraestructura de clase mundial no solo atrae a escuderías internacionales, sino que dinamiza la economía de Capira y zonas aledañas a través del turismo deportivo y la generación de empleos en logística y hospitalidad.

