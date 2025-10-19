Azulejos y Marineros se jugarán boleto a la Serie Mundial en séptimo partido

Los Azulejos de Toronto derrotaron el domingo a los Marineros de Seattle por 6x2 y forzaron un séptimo y definitivo juego por un billete a la Serie Mundial con el que ambos equipos llevan décadas soñando.

La Serie de Campeonato de la Liga Americana quedó así empatada 3-3 después de que Seattle desperdiciara este domingo en Toronto su primera oportunidad de avanzar a la primera Serie Mundial de toda su historia.

Los Azulejos serán de nuevo anfitriones en el decisivo partido del lunes, que definirá al rival de los Dodgers de Los Ángeles en la final de las Grandes Ligas que arranca el viernes.

Los aficionados canadienses también esperan el regreso al Clásico de Otoño desde 1993, cuando celebraron el segundo de sus dos títulos consecutivos, y este domingo empujaron con fuerza a un equipo propulsado por el estelar Vladimir Guerrero Jr.

El dominicano-canadiense fue otra vez la figura ofensiva de Toronto con su sexto jonrón de estos playoffs, récord de la franquicia, y una carrera en la séptima entrada cuando los Marineros presionaban con dos anotaciones seguidas.