Badosa cae ante Rybakina en Brisbane y Sabalenka se luce

La española Paula Badosa (N.25 del ranking) se despidió del torneo WTA de Brisbane al perder este jueves contra la kazaja Elena Rybakina (N.5), en una jornada en la que la número 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ofreció una exhibición en la victoria ante la rumana Sorana Cirstea.

Badosa, que llegó a ser la N.2 del ránking antes de los problemas de espalda que le han impedido jugar normalmente en los dos últimos años, no tuvo opción ante Rybakina, una de las jugadoras que acabó 2025 en mejor estado de forma, y perdió claramente por 6-3 y 6-2.

El partido se mantuvo igualado hasta el 3-3 en el primer set, pero a partir de ese momento la española sólo ganó dos de los once juegos siguientes.

En cuartos de final, Rybakina se enfrentará a la checa Karolina Muchova (N.20), duelo del que saldrá la hipotética rival de Sabalenka en semifinales.

La bielorrusa, que en la ronda precedente barrió de la pista a la española Cristina Bucsa en solo 48 minutos (6-0, 6-1), encontró algo más de resistencia este jueves con Cirstea, a la que acabó derrotando por un doble 6-3 en 70 minutos de juego.

En cuartos, Sabalenka se enfrentará a la estadounidense Madison Keys (N.7), quien ya derrotó a la bielorrusa en la última final del Abierto de Australia y que se impuso en un durísimo partido a la rusa Diana Shnaider (N.11) por 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) y 7-6 (7/4).

Sabalenka, que en Melbourne buscará su tercer título en el Grand Slam australiano, declaró este jueves que aún no está en su mejor momento de forma.

"Evidentemente prefiero ganar todos los partidos por 6-0 y 6-0, como todo el mundo, pero al final sólo progresas cuando el rival te aprieta y debes gestionar esos momentos de presión", comentó tras su duelo.