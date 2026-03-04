Badosa se despide a la primera de Indian Wells en regreso tras lesión

La tenista española Paula Badosa vivió este miércoles un doloroso regreso a la competición al caer en la primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells, del que fue campeona en 2021, frente a la kazaja Yulia Putintseva.

Badosa, desplomada al puesto 106 del ranking mundial, sucumbió por parciales de 6-4 y 6-2 frente a Putintseva (76º) en una hora y 23 minutos de juego.

La jugadora catalana vivió un calvario con su servicio en su primera aparición desde su retirada en pleno partido del WTA 1000 de Dubái dos semanas atrás.

Sus problemas físicos en una pierna se sumaron a las numerosas lesiones que ha sufrido en los últimos años la antigua número dos mundial, incluida una crónica de espalda.

Indian Wells, donde cinco años atrás celebró el mayor triunfo de su carrera, era una buena oportunidad para recuperar sensaciones y los organizadores le reservaron el primer turno de la pista central en la jornada inaugural.

Frente a la aguerrida Putintseva, Badosa se rehízo de una primera pérdida de servicio y llegó a dominar 2-3 en el primer set pero su saque le traicionó todo el partido hasta cometer 10 doble faltas.

Su juego se contagió de esas imprecisiones hasta el punto de cometer casi medio centenar de errores no forzados.

Incrédula ante tanto fallo, a la española le asaltaron las emociones en varios descansos en la silla y al retirarse derrotada de la pista.

En el torneo masculino, de categoría Masters 1000, dos tenistas argentinos corrieron suertes distintas en la primera mañana de competición.

En su debut en el cuadro principal de Indian Wells, Camilo Ugo Carabelli se impuso al estadounidense Martin Damm por 7-6 (7/5) y 6-3.

El jugador de Buenos Aires, número 67 de la ATP, se medirá en la segunda ronda al local Brandon Nakashima (28º).

En cambio, su compatriota Mariano Navone dejó escapar un set de ventaja ante el estadounidense Marcos Giron hasta caer por 4-6, 7-5 y 6-3.

La jornada inaugural de Indian Wells, primer Masters 1000 del año, verá también el estreno de la promesa brasileña João Fonseca frente al belga Raphaël Collignon.

En la rama femenina debutarán su compatriota Beatriz Haddad Maia y la colombiana Camila Osorio frente a la española Jessica Bouzas y la estadounidense Sloane Stephens, respectivamente.