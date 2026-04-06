Báez despide a Wawrinka en último Montecarlo del tenista suizo

El tenista argentino Sebastián Báez (N.65) eliminó en primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo al suizo Stan Wawrinka, quien a sus 41 años jugó su último partido en el Principado.

Báez se impuso por un doble 7-5 sobre el tres veces ganador de un Grand Slam, logrados además en la era del Big 3 (Federer-Nadal-Djokovic), por lo que de esta manera no podrá cumplir el sueño de enfrentarse en segunda ronda al español Carlos Alcaraz, nuevo líder del circuito ATP.

En su 16ª participación y última en Montecarlo, donde ganó el título en 2014 frente a su compatriota Roger Federer, el público apoyó mayoritariamente a Wawrinka, quien ha anunciado que se retirará al final de temporada.

"Cuando ves el apoyo que he tenido hoy, es una de las razones por las que sigo jugando a los 41 años, para vivir este tipo de emociones", declaró el suizo tras el partido.

Wawrinka sucumbió al ímpetu del argentino, más joven (25 años) y más acertado (25 golpes ganadores y 31 errores por 16-41 del suizo), aunque vendió cara su derrota, ya que con 5-1 a favor de Báez en el segundo set, fue capaz de ganar cuatro juegos consecutivos para estirar el partido.