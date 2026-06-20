Bagnaia gana el esprint, Márquez hace podio y Bezzecchi se va al suelo

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que arrancó desde la tercera posición, se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de MotoGP de República Checa, mientras que el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, se fue al suelo.

Bagnaia, de 29 años, capitalizó la decisión de su escudería de arrancar con un neumático trasero blando, para hacerse con el primer puesto.

"Afortunadamente fue la decisión correcta", valoró "Pecco" Bagnaia sobre los neumáticos.

"Las primeras dos vueltas lo hicieron todo. Empecé bien, traté de empujar, abrir un hueco y luego controlar un poco", explicó.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), que había logrado horas antes la primera pole position de su carrera, no pudo pasar a Bagnaia tras perder la posición contra el bicampeón del mundo.

"Pensaba que podría tener un poco más de ritmo al final de la carrera", lamentó el nipón de 25 años.

Sobre el renovado asfalto de Brno, que alcanzó los 50 ºC, 20 ºC más que la temperatura del aire, el siete veces campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) completó el podio en esta carrera de diez vueltas.

El piloto catalán, vencedor hace dos semanas en el Gran Premio de Hungría, no encontró ritmo este sábado para buscar la victoria pero mantuvo a raya a sus perseguidores.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) y el español Jorge Martín (Aprilia) completaron el Top 5.

- Álex Márquez se retira del GP -

Compañero de Martín en Aprilia, Bezzecchi sufrió una caída a falta de dos vueltas, que permiten a 'Martinator' acercarse a solo 15 puntos (180 contra 165).

"Ha sido un pequeño error, como pasa siempre en las caídas. Desafortunadamente no me he sentido demasiado bien en este esprint, me ha costado cada una de las vueltas. Era una cuestión de supervivencia y no he conseguido llegar al final", analizó el italiano para DAZN España.

También se fue al suelo el brasileño Diogo Moreira, que tras salir desde la sexta posición rodaba tercero cuando se cayó en la curva 12 de la primera vuelta.

Pedro Acosta tampoco terminó la esprint por una caída en la vuelta 5, mientras que Álex Márquez anunció horas antes de la salida su baja para el esprint del sábado y el Gran Premio del domingo debido a su estado físico, tras su grave accidente en Barcelona hace un mes.

El pequeño de los hermanos Márquez se fracturó entonces la clavícula derecha en un accidente que pudo haber sido mucho más grave. El viernes recibió el visto bueno de los médicos para participar en este Gran Premio, pero tras la clasificación tomó la decisión de abandonar "con cabeza".

"Había mucho más que perder que ganar", declaró Álex Márquez a DAZN España sobre su decisión. "Lo he decidido a nivel personal y el equipo estaba totalmente de acuerdo".