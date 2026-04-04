Barcelona gana 2-1 al Atlético y se distancia en 7 puntos del Real Madrid

El FC Barcelona puede haber dado un paso casi decisivo en la conquista por el título de LaLiga tras imponerse este sábado por 2-1 al Atlético de Madrid, con lo que se distancia en 7 puntos del Real Madrid, que antes perdió en su visita al Mallorca por 2-1.

El inglés Marcus Rashford (42’) y el polaco Robert Lewandowski (87’) dieron la vuelta al marcador luego de que Giuliano Simeone adelantara a los rojiblancos (39’).

El Atlético jugó toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión directa del argentino Nico González, por una entrada a Lamine Yamal siendo el último defensor, justo antes del descanso.

- El Atleti con 10 jugadores -

Ambos equipos salieron buscando el gol y disfrutaron en los primeros minutos de ocasiones para abrir el marcador, aunque la más clara fue un remate al palo de Lamine Yamal (35’).

Sin embargo, fue el Atlético el que se adelantó, cuando los locales rompieron la defensa azulgrana con un pase en largo y Simeone, más rápido que los centrales, se plantó solo ante Joan García y batió al portero catalán (35’).

La alegría le duró a los rojiblancos apenas tres minutos, los que tardó Rashford, en una escapada del inglés por la izquierda y tras hacer la pared con Dani Olmo superó a Juan Musso con un remate cruzado de izquierda (42’).

El final de la primera parte fue funesto para los madrileños, ya que no solo encajaron ese gol, sino que se quedaron con 10 por la expulsión del argentino Nicolás González (45+3), que vio la roja, a instancias del VAR, por una entrada sobre Lamal cuando era el último defensor.

Las fuerzas pudieron haberse igualado al inicio de la segunda parte, cuando el árbitro expulsó a Gerard Martín por una entrada a Almada, pero se retractó tras consultar el VAR y ver que el jugador azulgrana había tocado ante la pelota.

Diego Simeone fue expulsado del banquillo colchonero por protestar esa decisión.

En superioridad, el Barcelona contó con varias ocasiones para llevarse la victoria, pero no fue hasta el minuto 88 cuando logró el tanto en una acción afortunada, al encontrarse con un rechace de Musso a disparo de João Cancelo.

“Fue un partido entretenido hasta la expulsión, hicimos una gran primera parte”, declaró el portero argentino del Atlético.

“Era roja clara a Gerard Martín. El árbitro lo vio claramente en el campo. Eso hubiese hecho que el partido fuese más real. Once contra once fuimos mejores que el Barça”, añadió.

Los dos equipos volverán a verse las caras el miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Barça afrontará esa cita con la tranquilidad de tener casi en el bolsillo el título liguero, al tener ya al Real Madrid a siete puntos de distancia.

- Debacle blanca en Son Moix -

Pese a tener la posibilidad de meter presión a su gran rival, el Real Madrid ofreció su peor cara en Mallorca, con una actitud apática de los jugadores como si no estuvieses jugándose la liga.

“Lo complicado es que los jugadores sepan entender que hoy sin (dar) el 200% no íbamos a ganar. Te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca, no la sigues y te cuesta un gol”, admitió el técnico blanco Álvaro Arbeloa.

Sólo así se entiende la tranquilidad con la que Manu Morlanes abrió el marcador poco antes del descanso, teniendo tiempo de controlar y preparar su remate en el interior del área madridista (41’).

Cuando empató el brasileño Militao a dos minutos para el final del tiempo reglamentario (88’) y podía suponerse que el Real Madrid iría a por la victoria, llegó el tanto del delantero kosovar Vedat Muriqi que dio la victoria definitiva a los insulares (90+1).

La reaparición del central brasileño, tras cuatro meses lesionado y la vuelta a la titularidad de Kylian Mbappé por primera vez desde su lesión de rodilla en febrero fueron las únicas noticias positivas para el Real Madrid a tres días de recibir al Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la Champions.

En los otros partidos de este sábado, la Real Sociedad se impuso por 2-0 al Levante y Betis y Espanyol empataron a cero.