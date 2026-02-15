Bayern Munich se queda sin su portero Neuer, lesionado en un gemelo

El arquero y capitán el Bayern Munich, Manuel Neuer, permanecerá un tiempo de baja tras haber sufrido una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda, anunció este domingo el club bávaro en un comunicado.

Neuer, de 39 años, fue sustituido al descanso el sábado durante la victoria 3-0 del Bayern contra el Werder Bremen, un triunfo que permitió a los bávaros recuperar la ventaja de seis puntos al frente del campeonato con respecto al Borussia Dortmund, segundo.

"Manuel Neuer sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo en el partido de Bundesliga de ayer a domicilio ante el SV Werder Bremen", según el parte médico del club, que no detalló el tiempo de recuperación.

El Bayern recibirá el próximo fin de semana al Eintracht y se desplazará a Dortmund en la jornada siguiente, a finales de febrero.

El club alemán está clasificado directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones.