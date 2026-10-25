Bayern Munich vence en Friburgo y llegará líder al Klassiker

El Bayern Munich, con su entrenador Vincent Kompany de baja médica, ganó este domingo 3-1 en su desplazamiento a Friburgo, en el cierre de la 7ª jornada de la Bundesliga, y llegará líder al Klassiker contra el Borussia Dortmund del próximo sábado.

Con 17 puntos de 21 posibles, el Bayern está igualado con el Dortmund, al que supera en la clasificación por una mejor diferencia de goles (+19 contra +8).

Los dos mastodontes del fútbol alemán se enfrentarán el sábado 31 de octubre (17h45 GMT) en el Allianz Arena de la capital bávara, aunque antes los dos tienen en la nueva semana compromisos en la Copa de Alemania.

En ese torneo, el Dortmund recibirá el martes al Werder Bremen, mientras que el Bayern jugará el miércoles contra el Magdeburgo, de la segunda división.

En su partido del domingo, el Bayern abrió el marcador por medio del francés Dayot Upamecano (16'), en un contragolpe en el que se apoyó en Michael Olise, y luego Serge Gnabry amplió la cuenta antes del descanso (42').

Un tanto en contra de Tom Bischof permitió al Friburgo reengancharse al partido en el descuento final (90+1'), pero las esperanzas duraron poco, hasta que Olise firmó el tercero de los bávaros en el 90+5'.

Antes del tanto de Olise, el arquero del Bayern, Jonas Urbig, había evitado el empate del Friburgo con una gran intervención.

- Kompany, desde el hospital -

El Bayern sacó así adelante de manera brillante un partido difícil ante el equipo que es tercero en la clasificación y que ahora queda descolgado a cuatro unidades de los dos primeros.

No pudo estar en el banquillo el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, que fue hospitalizado el viernes tras sufrir un desvanecimiento al término de un entrenamiento y después de unos días con una infección vírica.

"Acabo de ver mi teléfono y tenía un mensaje de Vince (Kompany), que me decía 'bien hecho'. Estaba feliz con el partido", contó el entrenador adjunto Aaron Danks a DAZN.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, actualizó la información sobre el estado de salud de Kompany.

"Está estable. Ya no le duele la cabeza. Está siendo examinado en profundidad, todo está controlado. No hay todavía un diagnóstico definitivo", dijo.

- Leverkusen se descuelga -

El triunfo del Bayern en un estadio complicado tuvo mérito no solo por la ausencia de su entrenador, sino por la oleada de lesionados del equipo (Luis Díaz, Kim Min-jae, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Manuel Neuer) y por la situación de Joshua Kimmich, que no viajó a Friburgo después del fallecimiento de su padre esta semana.

Fuera de casa, el Bayern se había mostrado vulnerable en este inicio de temporada, con empates en Bundesliga ante Schalke 04 y Augsburgo, y en Champions contra el Viking noruego, pero esta vez respondió con solidez.

En la liga alemana, el Bayern no pierde como visitante desde el 14 de diciembre de 2024, cuando cayó 3-2 en Maguncia.

En el otro partido del domingo, el Bayer Leverkusen perdió 3-0 en el campo del Hoffenheim, que consiguió todos sus goles en el último cuarto de hora de partido.

Con 13 puntos, el Leverkusen está igualado con el Friburgo y ve ampliarse a cuatro puntos su desventaja respecto a Bayern y Dortmund.