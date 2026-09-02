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Béisbol mañanero: la final del Nacional U23 inicia hoy

Béisbol mañanero: la final del Nacional U23 inicia hoy
Cortesía Fedebeis | Cartel promocional del partido 1 de la Serie final del Béisbol U23.
Redacción Web
02 de septiembre de 2026

El Juego 1 del III Campeonato Nacional de Béisbol U23 – Copa Pandeportes 2026, entre las novenas de Oeste y Occidente, se disputará hoy, miércoles 2 de septiembre, desde las 10:30 a.m., en el Estadio Kenny Serracín, de ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Debido a lluvia registrada ayer martes, este primer partido fue aplazado por orden de la Federación Panameña de Béisbol, ente organizador del torneo.

También reprogramó el Juego 2, ahora se disputará el jueves 3 de septiembre, también a las 10:00 a.m. en el Estadio Kenny Serracín.

Esta Serie Final es al mejor de cinco partidos, o sea, el que gana tres se proclama campeón.

El viernes 4 de septiembre no habrá jornada y los equipos se trasladarán al sector de Panamá Oeste, para celebrar el sábado 5, el Juego 3 de la Serie, a las 7:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera, de La Chorrera.

El domingo 6 y lunes 7 se jugarán los partidos de ser necesarios, igualmente en el Mariano Rivera desde las 7:00 p.m.

Los encuentros se transmiten en vivo a través del canal de YouTube: FEDEBEISZONE.

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