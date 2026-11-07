Ben Shelton vence a Van Assche y espera en final de París a Alcaraz o Ruud

El estadounidense Ben Shelton, número 4 del mundo, eliminó el sábado al francés Luca Van Assche (47º) en semifinales del Masters 1000 de París, y espera en la final al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud.

Shelton, que derrotó al tenista galo 5-7, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 16 minutos, disputará su primera final en el torneo parisino bajo techo.

El subcampeón del US Open cuenta a sus 24 años con dos títulos en Masters 1000, tras haber conquistado las dos últimas ediciones del Abierto de Canadá.

Más tarde, el español Alcaraz se medirá con el noruego Ruud en la otra semifinal.

El murciano, siete veces campeón de Grand Slam, busca también alcanzar por primera vez el partido por el título en el Masters de París.