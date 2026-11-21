El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se hizo con la pole position del Gran Premio de Portugal de MotoGP este sábado tras marcar el mejor tiempo en la clasificación por delante de Marc Márquez (Ducati), que roza su octavo título mundial.

Bezzecchi, en gran forma en esta penúltima prueba del Mundial, en Portimao (sur de Portugal), sigue siendo matemáticamente candidato a la corona mundial.

Logró su mejor vuelta en pista en 1 minuto 37 segundos y 201 milésimas, y partirá desde la primera posición en la carrera esprint de este sábado y en el GP del domingo.

Superó a Márquez por cerca de medio segundo y al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), tercero en la parrilla.

El primer perseguidor de Marc Márquez, el también español Jorge Martín, que corre con una Aprilia oficial, solo logró el séptimo mejor tiempo en esta sesión de clasificación.

'Martinator' se había metido por los pelos el viernes en el top 10 de los entrenamientos clasificatorios.

Márquez cuenta con 60 puntos de ventaja sobre Martín y 74 sobre Bezzecchi y podría proclamarse campeón ya al término del sprint del sábado.

-- Parrilla de salida de la carrea esprint del GP de Portugal:

1ª línea:

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)

Marc Márquez (ESP/Ducati)

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)

2ª línea:

Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse)

Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini)

Pedro Acosta (ESP/KTM)

3ª línea:

Jorge Martín (ESP/Aprilia)

Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)

Johann Zarco (FRA/Honda-LCR)

4ª línea:

Brad Binder (RSA/KTM)

Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)

Iker Lecuona (ESP/Ducati)

5ª línea:

Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)

Luca Marini (ITA/Honda)

Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)

6ª línea:

Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac)

Jake Dixon (GBR/Honda)

Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3)

7ª línea:

Alex Rins (ESP/Yamaha)

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)

8ª línea:

Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)