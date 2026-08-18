Boca acaba con el sueño de Recoleta y es el primero en cuartos de la Sudamericana

Boca Juniors acabó con el sueño del debutante Deportivo Recoleta este martes; se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 e hizo debutar al atacante ecuatoriano Enner Valencia.

El Xeneize goleó 4-0 al elenco guaraní y conocerá a su rival de cuartos este mismo martes: será el ganador del partido que disputan en el segundo turno (00H30 GMT del miércoles) en el estadio Morumbí el Sao Paulo y el Bolívar, que en la ida igualaron 1-1 en los 3.600 metros de altitud de La Paz.

Valencia, el máximo goleador histórico de la selección de su país (49 tantos), ingresó a los 57 minutos en Boca, dos veces campeón de la Copa Sudamericana (2004 y 2005).

- Boca se floreó en Asunción -

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que fueron locales en el Defensores del Chaco, en Asunción, al que asistieron unos 20.000 mil hinchas xeneizes, no tuvieron piedad con el debutante Recoleta.

Boca ya había ganado en la ida 3-1 la semana pasada y este martes liquidó la serie ya en la primera etapa, con goles de Santiago Ascacíbar a los 30 minutos y el colombiano Sebastián Villa, su delantero más peligroso, a los 43'.

Con su tanto para la apertura, el Ruso Ascacíbar llegó a seis partidos seguidos marcando gol o asistiendo (cinco goles y una asistencia).

En el complemento, con el Recoleta entregado ante la superioridad xeneize, el uruguayo Miguel Merentiel aumentó la cuenta a los 52'.

"Felices por el triunfo, teniamos que venir a demostrar que Boca gana en todos lados", aseguró la Bestia Merentiel que a los 57 minutos fue reemplazado por Enner Valencia.

"Supermán" Valencia vio sus primeros minutos desde la derrota 2-0 de Ecuador ante México el 30 de junio en dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Azteca.

Alan Velasco, a los 77 minutos, cerró el marcador.

De esta forma, Boca le puso fin al viaje de ensueño de Recoleta en la Sudamericana, donde fue la sensación de la fase de grupos al liderar una zona ante equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro.

- River debuta en octavos -

River Plate, por su parte, abre el miércoles su serie de octavos ante el Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, en Bogotá.

Este encuentro debió jugarse el miércoles pasado pero fue aplazado por el terremoto que sacudió Colombia dos días antes, que dejó más de 300 muertos.

La revancha se disputará el miércoles 26 de agosto en Buenos Aires.

La suspensión le vino bien al Millonario, que logró cortar la racha de derrotas más larga de su historia -seis consecutivas- el fin de semana al vencer 2-0 a Argentinos Juniors en el torneo Clausura argentino.

Además, esos días de margen le dejaron a River el debut de Thiago Almada, un megarrefuerzo de 20 millones de euros, y pusieron fin a la racha de 396 minutos sin anotar goles.

"No es tan fácil salir de una racha negativa, hay presiones, nerviosismo. Nosotros tenemos que trabajar y salir a ganar cada partido, y a jugar cada vez mejor", dijo el domingo el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet.

Pese al mal momento del Millonario, el veterano Hugo Rodallega, delantero estrella y capitán del Cardenal, advirtió: "Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate, hermano... uno de los equipos más grandes del mundo".

- El Santos de Ney resiste -

El jueves, el Santos visitará al Macará en Ambato (2.600 metros de altitud) con la exigua victoria 2-1 conseguida en la ida gracias a Neymar, autor de dos asistencias.

Ney volvió a mostrar su calidad y carisma ante el club ecuatoriano, cuyos jugadores lo rodearon al final para pedirle fotos, autógrafos y su camiseta.

El astro brasileño incluso bromeó sobre las faltas que recibió durante el partido: "Mucha patada, más tranquilo, casi me rompen", dijo entre risas.

El ganador de esta llave se medirá en cuartos con el vencedor de Atlético Mineiro-Red Bull Bragantino, que jugarán el miércoles en Belo Horizonte con ventaja 1-0 para el Galo.

- Botafogo, por el milagro -

También el jueves, en Botafogo en crisis recibirá al Cienciano en Rio de Janeiro obligado a lograr una hazaña que en el papel parece imposible.

El conjunto peruano goleó al Fogão por 6-1 en la ida, en los inclementes 3.400 metros de Cusco, en la mayor derrota sufrida por un equipo brasileño en un torneo de la Conmebol.

Esa humillante goleada llevó a que el Botafogo cesara este martes al DT portugués Franclim Carvalho tras cuatro meses en el cargo, que será reemplazado interinamente el actual técnico de su equipo Sub-20, Rodrigo Bellão.

"Franclim Carvalho no es más técnico del Botafogo", anunció el club carioca en un comunicado.

Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, buscará volver a los cuartos de final, donde se enfrentaría al ganador del duelo entre Montevideo City Torque y Tigre, que también sellarán su suerte el miércoles.

El equipo del City Group llega al choque en el Estadio Centenario de Montevideo con ventaja de 1-0 tras imponerse en casa de Tigre, en la provincia de Buenos Aires.