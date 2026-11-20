Boca Juniors, con el empuje de una ola auriazul que se toma el Caribe colombiano, y Atlético Mineiro buscan sepultar el sábado una sequía de títulos internacionales en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Miles de hinchas del popular club de Buenos Aires, comandado por el campeón del mundo Leandro Paredes, llegan en masa con cánticos y banderas a la ciudad de Barranquilla obsesionados con un trofeo regional esquivo desde 2008.

Pero el segundo torneo en importancia de Sudamérica después de la Copa Libertadores también podría quedar en manos de Atlético Mineiro, que viene de perder la final de ese torneo en 2024 y de la Sudamericana en 2025.

El Galo, cuyos torcedores también se movilizan hasta el Caribe colombiano, y el Xeneize chocarán en el estadio Metropolitano, hogar de la selección cafetera que reabre tras nueve meses de obras para aumentar su capacidad a 65.000 espectadores.

El ganador del encuentro que inicia a las 17H30 locales (22H30 GMT) obtendrá un boleto a la Libertadores, torneo al que Boca ya está clasificado, y a la Recopa Sudamericana de 2027.

- Gran movilización -

Barranquilla es escenario de una movilización llena de ilusión de la hinchada de Boca, una de las mayores del continente.

El club auriazul y Atlético Mineiro bajan el telón de una Sudamericana especialmente atractiva, en la que también compitieron River Plate y el Santos de Neymar.

El Xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, cayó en la competencia tras ser eliminado en la fase de grupos de la Libertadores, un detalle ahora menor para una hinchada que anhela ganar algo fuera de Argentina.

"Trataremos de darle una alegría a nuestra gente", dijo el entrenador el fin de semana: "Queremos pelear todo y hace rato que lo venimos demostrando".

El coloso argentino quiere aumentar un palmarés que exhibe seis Libertadores, dos Sudamericanas y tres Intercontinentales, y que se agrandó especialmente a inicios de siglo.

- Líder mundial -

Esta vez Paredes es el líder de un equipo que mezcla juventud con la experiencia del portero colombiano Álvaro Montero, el delantero uruguayo Miguel Merentiel y el volante Santiago Ascacibar.

Tras años de frustrados intentos de conformar un once sólido, Arruabarrena encontró nuevas soluciones con jóvenes como Leonel Flores, convocado a la selección argentina a sus 19 años.

La Sudamericana es el bocadillo principal de un momento de ensueño en el que Boca se juega la posibilidad de ganar cinco trofeos en lo que resta de año, contando la recientemente conquistada Tabla Anual del fútbol argentino.

"Tengo 18 años y nunca vi a Boca campeón del continente", "la verdad que espero que sea una locura porque Boca es local en todos lados, la familia bostera es gigante", dijo a la AFP Lucas Rentería, un estudiante de negocios que viajó desde Buenos Aires para asistir a la final.

El éxito auriazul también podría dar un empujón al ídolo Juan Román Riquelme, que después de romper un maleficio de tres años sin trofeos como presidente del club buscará la reelección en 2027.

- Presión -

La final será el primer reencuentro de dos escuadras que protagonizaron una batalla campal en la Libertadores de 2021.

Frustrados tras ser eliminados, los jugadores de Boca iniciaron una discusión en el estadio Mineirão de Belo Horizonte que resultó en golpes y lanzamientos de objetos.

La pelea solo se detuvo cuando la policía brasileña lanzó gases pimienta y lacrimógenos. Algunos miembros de la delegación argentina tuvieron que presentarse ante una comisaría policial a declarar.

Esta vez Atlético Mineiro, el club con el que el astro Ronaldinho ganó su única Libertadores en 2013, llega al juego decisivo golpeado con una seguidilla de siete partidos sin ganar en todas las competencias.

Además será su tercera final regional consecutiva, contando las perdidas en la Libertadores ante Botafogo en 2024 y la pasada de la Sudamericana contra Lanús.

Pero su entrenador, el argentino Eduardo Domínguez, prefiere trasladar la carga al rival.

"Nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional", "¿Quién tiene más presión?", dijo antes del viaje a Barranquilla.

Felipe Reis, un hincha albinegro, discrepa. "Quiéranlo o no, Boca lleva muchos años sin ganar un título continental" y en Mineiro "hay una energía positiva, ganadora, van a salir a darlo todo", dice a la AFP este constructor de 35 años que viajó a Colombia desde Nueva York.

Domínguez cuenta con piezas fogueadas como Fred, mundialista con Brasil en 2018 y 2022, y el extremo Bernard. Pero posiblemente perderá por lesión a Reinier, artillero con pasado en Real Madrid.