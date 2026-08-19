Bonilla va por un nuevo nocaut ante Brian Argüello

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> El noqueador invicto veragüense Maximiliano 'El Martillo' Bonilla, reconocido oficialmente como el Boxeador del Año en Panamá, regresará a los tinglados el próximo sábado 5 de septiembre desde Buenos Aires, Argentina. Bonilla, quien ha ganado todos sus combates por la vía rápida, pondrá a prueba su demoledora pegada frente al local Brian Argüello, un rival que jamás ha sido noqueado.La emocionante velada internacional se transmitirá en vivo para todo el país a partir de las 7:00 p.m., por RPC.