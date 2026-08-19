Deportes

Bonilla va por un nuevo nocaut ante Brian Argüello

Bonilla va por un nuevo nocaut ante Brian Argüello
Boxeopma | El Martillo” Bonilla,.
Redacción
19 de agosto de 2026

ML | El noqueador invicto veragüense Maximiliano “El Martillo” Bonilla, reconocido oficialmente como el Boxeador del Año en Panamá, regresará a los tinglados el próximo sábado 5 de septiembre desde Buenos Aires, Argentina. Bonilla, quien ha ganado todos sus combates por la vía rápida, pondrá a prueba su demoledora pegada frente al local Brian Argüello, un rival que jamás ha sido noqueado.

La emocionante velada internacional se transmitirá en vivo para todo el país a partir de las 7:00 p.m., por RPC.

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Panamá
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