Botafogo espera por representante boliviano en segunda ronda de la Libertadores 2026

El Botafogo, campeón en 2024, debutará ante un representante de Bolivia en la segunda fase de la Copa Libertadores 2026, según el sorteo de las primeras dos rondas realizado este jueves en la sede de la Conmebol, en Asunción.

El equipo de Rio de Janeiro, que conquistó su primera Libertadores el año pasado, se medirá contra el campeón de la Copa Bolivia, cuyas semifinales están disputando los elencos paceños Bolívar y The Strongest, Nacional Potosí y el Blooming.

Argentinos Juniors, otro excampeón de la Libertadores (la ganó en 1985), también debutará en la segunda fase contra Ecuador 3.

La Libertadores de 2026 se iniciará en la primera semana de febrero con tres llaves de primera ronda, en régimen de ida y vuelta.

En ellas, Alianza Lima enfrentará al 2 de Mayo paraguayo, la Universidad Católica de Ecuador al debutante uruguayo Juventud de Las Piedras y el Deportivo Táchira venezolano a Bolivia 4.

En la segunda quincena de febrero, entre el 17 y el 26 de ese mes, se disputarán las ocho llaves de segunda fase, en la que harán su estreno el Botafogo, Argentinos Juniors, el Bahia, Independiente Medellín y el Liverpool uruguayo, entre otros.

Los ganadores de estas ocho series jugarán entre el 3 y 12 de marzo la tercera ronda de la Libertadores.

Los cuatro vencedores de la series de tercera ronda se clasificarán para la fase de grupos de la Copa Libertadores y los cuatro perdedores pasarán a la misma instancia de la Copa Sudamericana.

El sorteo de los grupos de la Libertadores se realizará el 18 de marzo.

- Primera fase:

Bolivia 4 - Deportivo Táchira (VEN)

Juventud de Las Piedras (URU) - Universidad Católica (ECU)

2 de Mayo (PAR) - Alianza Lima (PER)

- Segunda fase:

Ganador Juventud de Las Piedras/U. Catolica - Guaraní (PAR)

Ganador de Bolivia 4/Deportivo Táchira - Deportes Tolima (COL)

Ganador 2 de Mayo/Alianza Lima - Sporting Cristal (PER)

Ecuador 3 - Argentinos Juniors (ARG)

Bolivia 3 - Botafogo (BRA)

Carabobo (VEN) - Huachipato (CHI)

O'Higgins (CHI) - Bahia (BRA)

Liverpool (URU) - Independiente Medellín (COL)