Brabec recupera liderato del Dakar en motos, Benavides a tres minutos de la gloria

Al estadounidense Ricky Brabec (Honda) le salió bien la estrategia y este viernes recuperó el liderato en motos del Rally Dakar tras ganar la 12ª etapa, superando en 3'20" en la general al argentino Luciano Benavides (KTM), al que sólo le queda una jornada para tratar de llevarse el título.

En la etapa del jueves, la escudería Honda decidió que Brabec se dejara adelantar por Benavides para que el argentino tuviese la responsabilidad de salir antes y tener más dificultades en la navegación en una etapa decisiva para el triunfo final.

En estas condiciones, Brabec fue el más rápido en los 311 km cronometrados entre Al Henakiyah y Yanbu, aventajando en 3'43" a Benavides y en casi 13 minutos a su compañero español de equipo Tosha Schareina.

A falta de una sola etapa, la del sábado, con un total de 142 km de recorrido alrededor de Yanbu (de los que 108 serán cronometrados), Brabec aventaja en 3'20" a Benavides.

"No era una especial fácil de abrir, así que he perdido tiempo, pero lo he hecho lo mejor posible. Había polvo, la navegación tenía su miga, había piedras, dunas blandas bien peleonas... y los que han salido detrás tenían ya el camino marcado. Dicho esto, no pierdo las esperanzas de cara a la etapa de mañana", declaró tras la etapa el argentino.

Difícil que a Brabec se le escape su tercer título (tras 2020 y 2024), pero el Dakar ha demostrado a lo largo de su larga historia que todo puede cambiar en un día.

"Mañana será un día más fácil. Me correponderá abrir y puedo conseguir hasta un minuto y medio en bonificaciones. Veremos qué pasa", valoró el nuevo líder.

Salvo gran sorpresa, Benavides logrará su primer podio en nueve participaciones en el Dakar, aunque no podrá emular a su hermano Kevin, doble ganador de la prueba en 2021 y 2023.

El que ya se quedó sin posibilidades de título es Schareina, tercero en la general a 27'51" del líder, aunque podrá consolarse con su segundo podio consecutivo, tras haber acabado segundo el año pasado.