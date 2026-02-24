Brasil espera renovar con Ancelotti más allá del Mundial

Brasil espera renovar el contrato del italiano Carlo Ancelotti como entrenador de su selección más allá del Mundial de 2026, dijo este martes el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud.

Ancelotti, de 66 años, asumió el mando de los pentacampeones mundiales en junio, en medio de pobres resultados en la eliminatoria sudamericana.

"Un año es muy poco tiempo para desarrollar un trabajo que realmente deje frutos", dijo Xaud a periodistas en Rio de Janeiro, en el marco de un acto de la CBF con el presidente de LaLiga española, Javier Tebas.

Xaud confirmó que existen conversaciones para renovar el contrato de Ancelotti: "Creo en el trabajo que viene haciendo en la selección brasileña y por ello iniciamos las conversaciones", dijo, sin más detalles.

En una entrevista transmitida el viernes en España con el exfutbolista argentino Jorge Valdano, Ancelotti expresó su disposición a extender su estadía en la Canarinha durante cuatro años más.

"Creo que voy a renovar", manifestó.

Brasil comparte con Marruecos, Escocia y Haití el Grupo C del Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Tiene programados amistosos en marzo ante Francia y Croacia y en junio frente a Egipto.

En el encuentro con Xaud y la CBF, por otra parte, Tebas resaltó las "ventajas" de la liga de Brasil, un país con más de 200 millones de habitantes, para entrar a la élite.

"Puede estar entre las dos o tres mayores ligas del mundo", dijo el español, según una nota de la CBF.

Tebas respaldó igualmente las reglas de Fair Play financiero lanzadas este año en el país de Pelé: "Es el mejor camino".