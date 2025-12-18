Brunson sella espectacular remontada de los Knicks y los Spurs de Wemby sonríen de nuevo

Tras estar abajo por 16 puntos y con un triple de Jalen Brunson con 4,4 segundos en el reloj, los New York Knicks derrotaron 114-113 este jueves a los Indiana Pacers en una jornada de recuperación para los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

A continuación, las tres escenas más destacadas en la jornada de la temporada regular de la liga norteamericana de baloncesto:

- Brunson vuelve a brillar -

Sin el dominicano Karl-Anthony Towns, el alero Josh Hart ni el centro Mitchell Robinson, ausentes por descanso, los Knicks superaron un déficit de doble dígitos en el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, para extender a siete su racha de victorias consecutivas.

Lo lograron dos días después de haber ganado su primer título de la Copa NBA, frente a los Spurs de Wemby, y con un Brunson visiblemente agotado.

La estrella de los neoyorquinos, sin embargo, definió el partido con un certero remate de tres con poco menos de cinco segundos en el reloj y ante la marca de Andrew Nembhard en una noche de 25 puntos y siete asistencias.

"Fui una basura para iniciar el partido", dijo un crítico Brunson. "Quiero darles las gracias a mis compañeros por salvarme, hemos encontrado una forma de ganar este partido".

Una estupenda acción defensiva de OG Anunoby selló la victoria para los Knicks. El británico robó la pelota al camerunés Pascal Siakam, quien se preparaba para arrebatarle un luchado triunfo al equipo de Mike Brown.

"No importa quién esté en la duela, esperamos mantener nuestro nivel", afirmó Brown. "A nuestro grupo le gusta competir".

Los Pacers, de su lado, que padecen la ausencia de su principal figura, el lesionado Tyrese Haliburton, sufrieron su tercera derrota seguida y se ubican en el penúltimo lugar de la Conferencia Este con seis triunfos y 21 derrotas.

- Wemby y los Spurs se recuperan -

Los San Antonio Spurs le dieron vuelta a la página de la Copa NBA y se impusieron 119-94 sobre los Washington Wizards en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Dylan Harper fue el máximo anotador del cuadro texano con 25 puntos, mientras que el prodigio francés Víctor Wembanyama, de 21 años, volvió a ser suplente y anotó 15 unidades y ocho rebotes en 17 minutos de acción.

"Tengo mucha confianza en este momento", afirmó Harper. "Los entrenadores me dicen que confían en mi talento y que debo salir a hacer lo que puedo".

Harper, de 19 años, tuvo la mejor noche de su carrera en la liga al firmar, además, cinco rebotes y tres asistencias.

Wemby, quien sufrió la pérdida de su abuela previo a la final de la Copa NBA, sumó su tercer partido consecutivo partiendo desde el banco como parte del proceso de recuperación luego de una lesión que lo ausentó de 12 partidos.

San Antonio mostró su mejor versión en una segunda parte exitosa en ataque, en la que anotó 62 unidades, y en la que su sólida defensa permitió 41 del cuadro capitalino.

- Thunder extiende el invicto en casa -

El campeón defensor, Oklahoma City Thunder, extendió a trece la racha de victorias consecutivas en el Paycom Center al imponerse 122-101 sobre Los Angeles Clippers.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada pasada, se anotó 32 puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Gilgeous-Alexander, de 27 años y quien no tuvo la necesidad de disputar el cuarto período, lanzó para un 54% de efectividad (13/24), incluidos dos de sus seis remates de larga distancia.

Pese a su poderío ofensivo, la raíz de la victoria para el Thunder estuvo en limitar a los Clippers por debajo de los 30 puntos en tres cuartos.

"Trato de orquestar nuestra defensa", comentó Chet Holgrem, el segundo mejor anotador del Thunder el jueves. "Mis compañeros me encontraron en los espacios correctos y luego decidí ser agresivo en todo momento".

Los defensores del título mejoran su récord a 25 triunfos y dos derrotas, lo que los ratifica como líderes indiscutibles de la Conferencia Oeste con 4.5 juegos de ventaja sobre los Denver Nuggets.