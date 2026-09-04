Caitlin Clark se estrena a lo grande en Mundial de básquet en triunfo ante China

Liderado por un estreno estelar de Caitlin Clark en una gran competición, el equipo de Estados Unidos inició su defensa del título mundial de básquet femenino con un triunfo solvente contra China (94-61), este viernes en Berlín.

Las chinas no pudieron hacer nada en la repetición de la última final, barridas desde el inicio del partido (29-14 al final del primer cuarto) por la superioridad técnica y atlética de Estados Unidos, demasiado rápidas en ataque y asfixiantes en defensa.

Su gigante Zhang Zhiyu (2,20 m según la FIBA) fue bien controlada (13 puntos con 9/10 en tiros libres, 6 rebotes y 2 balones perdidos).

Impulsadas por su acierto exterior (5/10 al final del primer cuarto, 12/32 al término del encuentro), las estadounidenses dejaron una gran actuación colectiva, rematada con 26 asistencias, en la que participaron las 12 jugadoras (todas anotaron entre 2 y 14 puntos).

La nueva cara de la NBA, Caitlin Clark, firmó un doble-doble en su estreno en una gran competición internacional (14 puntos y 11 asistencias).

El Team USA, rejuvenecido con respecto a los Juegos Olímpicos de 2024, en absoluto sufrió la ausencia de A'ja Wilson, considerada la mejor jugadora del mundo, baja por lesión en la competición.

Estados Unidos continuará su recorrido el domingo contra Italia.