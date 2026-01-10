Caixinha reaparece en México y Juárez gana en la inauguración del Clausura 2026

El entrenador portugués Pedro Caixinha tuvo este viernes un regreso triunfal al fútbol mexicano al comandar a su nuevo equipo, Bravos de Juárez, a un triunfo 2-1 en su visita a los Cañoneros del Mazatlán, en el partido inaugural del torneo Clausura 2026.

Después de más de tres años alejado de México, lapso en el que dirigió a Talleres de Córdoba en Argentina y a los clubes brasileños Red Bull Bragantino y Santos, Caixinha consiguió sus tres primeros puntos con los Bravos, equipo que heredó del uruguayo Martín Varini.

Los Bravos vienen de ser el equipo revelación de la liga mexicana durante 2025 con Varini, que llevó al equipo juarense a su primera fase final en el pasado torneo de Apertura, y que fue fichado por el Necaxa para este Clausura 2026.

Por su lado, los Cañoneros iniciaron con derrota su torneo de despedida, ya que en diciembre inició el proceso de venta de su franquicia en primera división para que sea adquirida por el Atlante, actualmente en la Liga Expansión MX (equivalente a segunda división), con miras al torneo Apertura 2026.

Con un juego más elaborado y con mayor intención ofensiva, los Bravos de Caixinha ganaron este partido con goles de Francisco Nevárez (22') y Denzell García (45+1').

El defensa argentino Facundo Almada (34') anotó por los Cañoneros, que batallaron para generar las escasas oportunidades que tuvieron.

-Anulan gol al América con nueva tecnología -

En el estadio Caliente, el Tijuana dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu y el América del entrenador brasileño André Jardine igualaron 0-0.

En esta jornada se estrenó en el fútbol mexicano el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT, por sus siglas en inglés).

El SAOT es una red de 28 cámaras de última generación instalada en todos los estadios de la primera división mexicana que, mediante una tecnología de inteligencia artificial, genera una réplica digital precisa y en tiempo real de cada jugada para determinar posiciones fuera de juego, que debe ser validada por los operadores del VAR.

El primer gol anulado por el SAOT en la Liga MX fue en este partido a José Zúñiga, delantero colombiano del América, al minuto 25, tras conectar un remate dentro del área chica.

En el estadio Jalisco, el Atlas venció como local 1-0 al Puebla con un gol de penal anotado por el serbio-montenegrino Uros Djurdjevic (8).